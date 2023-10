Familia de Matthew Perry rompe el silencio sobre su muerte: "Estamos destrozados"

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La familia del aclamado actor Matthew Perry ha emitido un comunicado conmovedor después de que el sábado pasado, a los 54 años, se encontrara sin vida en su bañera de hidromasaje. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus fanáticos y al mundo del entretenimiento.

En el breve comunicado, la familia de Perry expresó su desconsuelo: "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo, tanto como actor como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor".

Aunque inicialmente se informó que la causa de su muerte fue un presunto ahogamiento, la oficina del forense del condado de Los Ángeles mantiene el caso abierto y se ha programado una autopsia.

Se han encontrado antidepresivos recetados y pastillas contra la ansiedad en su hogar, aunque no se hallaron drogas ilegales. También poseía medicamentos recetados para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), a la que Perry padecía. A pesar de haber luchado contra las adicciones, afirmó haber estado sobrio poco antes de su presunto fallecimiento.

Matthew Perry fue ampliamente conocido por su papel icónico como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión "Friends", que se emitió entre 1994 y 2004. La serie le valió una base de fanáticos en todo el mundo y le otorgó una nominación al Emmy en 2002. Perry, sin embargo, luchó en privado contra las adicciones a las drogas y el alcohol durante décadas.

En sus memorias publicadas en 2022, Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing: A Memoir, Perry compartió sus luchas y su recuperación. Reveló que había estado sobrio desde 2001, pero no sin dificultades. Pasó por 17 estancias en rehabilitación y sobrevivió a graves problemas de salud relacionados con su adicción, incluyendo un colapso de colon.

A pesar de sus batallas personales, Perry siguió siendo querido por sus fanáticos y colegas. Su papel como Chandler Bing lo convirtió en una figura icónica de la cultura pop, y su trágica pérdida ha dejado una profunda impresión en la comunidad del entretenimiento y sus seguidores. Matthew Perry será recordado no solo por su talento como actor sino también por su valentía al compartir sus luchas y ayudar a otros en su camino hacia la recuperación. Sus amigos, colegas y fanáticos lamentan profundamente su partida y desean que su legado perdure a través de su trabajo y su mensaje.

Fuente: Tribuna