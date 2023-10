Familia de TV Azteca, crece: Conductora de 'VLA' celebra embarazo; revela el género del bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, la familia de TV Azteca de nueva cuenta se encuentra creciendo, debido a que la famosa conductora de Venga la Alegría: Fin de Semana y querida actriz, Natalia Valenzuela, recientemente en pleno programa en vivo está celebrando su embarazo con sus colegas y sus miles de espectadores, por lo que en la transmisión en directo reveló el género de su bebé y hasta su nombre.

Como se sabe, Valenzuela fue una de las integrantes de la temporada de La Isla: Desafío en Turquía, y aunque en más de una ocasión dijo que estaba emocionada de poder llevarse al límite en una nueva experiencia, probarse ante todos y a ella misma que podía ser fuerte, resistente y hábil lejos de la comodidad de su hogar y de todo lo que le ofrece la ciudad, tuvo que abandonar de la nada la competencia.

En ese momento, señaló que el motivo no era que no pudiera, sino que le había llegado una noticia inesperada, declarando que: "Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!".

Natalia Valenzuela. Internet

Tras este inesperado anuncio, Natalia se ha mostrado más que emocionada y feliz, compartiendo en su cuenta de Instagram uno que otro momento de su dulce espera, declarando que era la mejor etapa de su vida. Ahora, parece ser que las cosas cada vez van mejorando, debido a que este domingo 29 de octubre, en pleno programa en vivo dio la revelación de género de su primer bebé, haciendo enloquecer de felicidad a todos.

Con gran entusiasmo, Valenzuela señaló que va a ser madre de una hermosa niña, a la cual va a llamar Bruna, dejando en claro que tanto ella como su pareja se sienten bendecidos con la llegada de esta pequeña, que sin duda alguna va a convertirse en su princesa y llenará su vida de mucho amor y risas, incluso ya dio un deje de ese gran amor que siente por su pequeña, presumiendo su pancita a todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui