Foo Fighters se une a H.E.R. en un show presentado por Christopher Walken en 'SNL'

Estados Unidos.- Por novena vez, Foo Fighters se presentó como invitado musical en el icónico programa Saturday Night Live (SNL), y lo hicieron en una noche especial en la que el actor Christopher Walken hizo su regreso después de 15 años para darles la bienvenida. Esta aparición marcó un emocionante reencuentro entre la banda de rock y el legendario actor.

La historia que conecta a Foo Fighters y Christopher Walken se remonta a más de 20 años atrás cuando el actor presentó a la banda en SNL en un momento que se volvió viral. Durante una entrevista en Radio X, Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, compartió una divertida anécdota sobre esa presentación. En ese episodio, Walken pronunció el nombre de la banda como Foo FIGHTers, lo que provocó una hilarante y casi perfecta imitación de Walken por parte de Grohl. Este momento se ha convertido en un recuerdo icónico de la historia de la banda.

La noche en la que Christopher Walken regresó a SNL, la emoción fue palpable. La banda Foo Fighters interpretó Rescued de su álbum But Here We Are. Sin embargo, hubo un toque de humor cuando Walken, en lugar de poner el énfasis en Fighters, pronunció el nombre de la banda de una manera peculiar. A pesar de que no fue exactamente como la primera vez, este reencuentro significó mucho para los fans y para la banda.

Pero eso no fue todo, ya que la noche estuvo llena de sorpresas. Para su segunda actuación, Foo Fighters compartió el escenario con la talentosa H.E.R. La colaboración fue un momento emocionante y lleno de energía, ya que ambos artistas se unieron en una interpretación especial de The Glass. La combinación de las voces y las guitarras de H.E.R. y Foo Fighters creó una actuación memorable y llena de pasión.

La banda Foo Fighters es una figura icónica en la escena del rock, y su historia en SNL ha sido larga y exitosa. Esta no fue la primera vez que se presentaron en el programa, y su regreso siempre es esperado con entusiasmo. La última vez que Foo Fighters actuó en SNL fue en noviembre de 2020, en un episodio que se produjo después de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La banda ha dejado su huella en el programa a lo largo de los años con actuaciones enérgicas y emocionantes.

Además de sus actuaciones en SNL, Foo Fighters también están preparando una gira de estadios titulada Everything or Nothing at All para el próximo verano. Esta gira llevará a la banda a diez ciudades, donde actuarán frente a miles de fanáticos entusiastas. En esta gira, contarán con invitados especiales como The Pretenders y The Hives, lo que promete ser un espectáculo impresionante para los amantes del rock.

Además de los mencionados, Foo Fighters también recibirán la compañía ocasional de Mammoth WVH, Alex G, Amyl and the Sniffers y L7 en diferentes paradas de su gira. Con una impresionante alineación de invitados especiales, esta gira promete ser uno de los eventos musicales más destacados del próximo verano.

Foo Fighters, liderados por Dave Grohl, continúan demostrando su vitalidad y su lugar en la cima de la escena musical. Su regreso a SNL, junto con la sorprendente colaboración con H.E.R., es un recordatorio de su influencia duradera y su capacidad para sorprender y emocionar a su audiencia. La noche en la que Christopher Walken los presentó nuevamente quedará en la memoria de los fanáticos como un momento especial de la historia de la banda.

Fuente: Tribuna