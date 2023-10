Hoy se cumplen dos años de la muerte de Octavio Ocaña y así lo recuerda su hermana Bertha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 29 de octubre se cumplen dos años de la fatídica muerte de Octavio Ocaña, noticia que dejó en shock al mundo del espectáculo por la forma violenta en que le arrebataron la vida con tan solo 22 años y una carrera prometedora, razón por la que su hermana Bertha Ocaña decidió recordarlo en sus redes sociales, pues su partida fue un duro golpe del que la familia nunca se terminará de reponer.

La joven no ha parado de luchar en búsqueda de justicia por su hermano, lo cual gracias a su esfuerzo y empeño poco a poco han ido consiguiendo, más no asimilar que ya no regresara con ellos: "Tu esencia, tu amor, tu voz, tu nobleza, tu alegría, tus tristezas y consejos yo sí te puedo jurar que todo tu sr está más intacto que nunca en mi alma. Yo sé que tú me quieres de pie, pero ¿Cómo te explico que sigo trabajando en mí para que eso suceda? Te amo con todo lo que siempre seré mi amado Tavito", escribió Bertha.

Bertha Ocaña dedica mensaje a su hermano Octavio | Instagram @berthaocaa

También, la familia del actor le hizo un altar de muertos a sus seres queridos que han partido y destaca la imagen de Octavio, por lo que sin duda estas fechas son sumamente sensibles para todos ellos y de acuerdo a las historias que ha publicado Bertha, realizaron una misa en su honor y es posible que vayan a visitarlo al panteón donde fue enterrado, o bien, al altar que hicieron en el lugar donde perdió la vida.

La exprometida del intérprete de 'Benito Rivers', Nerea Gómez ya se encuentra en una nueva relación, pero también recordó su aniversario luctuoso con una imagen a la que le colocó una figura de un ángel, aunque esta vez no emitió ningún mensaje ni estará presente con los familiares de Octavio, pues ahora que está en esta nueva etapa de su vida han preferido distanciarse.

Nerea Gómez recuerda a Octavio Ocaña | Instagram @nerea.gogo

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

Un día como hoy, pero de 2021 el actor circulaba en una camioneta acompañado de dos amigos, fueron perseguidos por elementos policíacos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pero al no detenerse abrieron fuego en la autopista Chamapa – Lechería y una de las balas perforó la cabeza del famoso, quien después de algunos minutos de agonizar perdió la vida.

Como si eso no hubiera sido suficiente, una oficial se tomó el tiempo para robarle algunas de sus pertenencias, mientras otros grabaron la escena donde ya se le ve dando sus últimos suspiros, video que de inmediato se viralizó en redes sociales, pero también en la morgue le tomaron imágenes a su cuerpo y las publicaron, acto sumamente indignante, por lo que su familia luchó para que pagaran y acaban de aprobar la Ley Ocaña, la cual busca proteger los derechos de los muertos.

En este sentido, quien difunda material gráfico de un fallecido podría hacerse acreedor a una sanción de 4 a 8 años de prisión, además que deberán pagar una multa de 500 a mil UMA (Unidades de Medida y Actualización). En cuanto a los responsables de la muerte del actor hay policía detenido y otro se dio a la fuga, pero existe una ficha roja emitida por la Interpol para dar con el paradero de Gerardo 'N'.

Fuente: Tribuna