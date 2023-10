Jawy Méndez saca su lado solidario al recolectar víveres para damnificados de Acapulco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay duda que en los momentos de crisis, la solidaridad sale a relucir entre los mexicanos, quienes ahora tienen puestos los ojos en Guerrero, donde impactó el pasado miércoles 25 de octubre el huracán 'Otis' con una fuerza impresionante, dado que fue de categoría 5 y ha causado importantes afectaciones en diferentes municipios, así como en la zona hotelera.

Hasta ahora, se tiene un registro de 39 fallecidos, las carreteras todavía no han sido completamente despejadas y muchas zonas se mantienen incomunicadas debido a la caída de cables, así como postes. Además, la escases ha comenzado a hacerse presente al igual que los actos de rapiña, razón por la que se ha lanzado un importante llamado a la población para que lleven a centros de acopio cualquier donación que pueda ser útil para los que han perdido prácticamente todo.

Por esta razón, algunos famosos han decidido sumarse, tal es el caso de Jawy Méndez, quien alcanzó fama justo en el bello puerto de Acapulco gracias al reality de MTV, por lo que no dudó en poner su granito de arena al convertir su gimnasio en un centro de acopio, ubicado en Convento de Acolman 5, Jardines de Santa Mónica, 54050 Tlalnepantla de Baz, el cual se abrió desde el pasado 26 de octubre.

Ante el desastre provocado por el huracán Otis en Acapulco y varias poblaciones más del estado de Guerrero, CREW WELLNESS MX instalará un centro de acopio y ayuda para los damnificados", escribió en Instagram.

Entre lo que solicita el exintegrante de Acapulco Shore, se encuentra agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales. Además, herramienta de mano para la remoción de desechos y escombros, como carretillas, barretas, palas y picos.

Jawy Méndez pide ayuda para afectados por el huracán 'Otis'

No obstante, Jawy no es el único Shore que ha querido ayudar a los guerrerenses, también su exnovia Manelyk González, quien se mostró haciendo compras para hacer su donación en especie, aunque se mostró preocupada, debido a que deseaba entregarlo de su propia mano, pero debido a lo complicado que es ingresar ahorita a dicho esta no pudo hacerlo, así que seguramente terminó por darlo en uno de los centros ya instalados.

Esta acción les ha sido aplaudida a los famosos, pues a pesar de que ahorita cuentan con muchos proyectos se han dado un espacio para apoyar a quienes más lo necesitan en estos momentos, pues los estragos que dejó 'Otis' fueron importantes y tardarán bastante tiempo en reponerse los habitantes de Guerrero.

Fuente: Tribuna