Julio César Chávez angustiado por las adicciones y la vida de Julio César Chávez Jr.

Ciudad de México.- La leyenda del box, Julio César Chávez sigue enfrentando los problemas relacionados con las adicciones de su hijo, pues ha intentado prácticamente de todo para tratar de quitarle la dependencia que tiene desde hace años y ahora su angustia es que también ingiere pastillas para adelgazar que podrían causarle severos daños a su salud.

El campeón reconoce abiertamente la carga emocional que carga por estos problemas, pues aunque quiere ayudarlo a que vuelva a retomar su vida y alejarlo de un camino trágico, pues él también cayó en las garras de los excesos y sabe que si no interviene, su hijo podría enfrentar graves consecuencias que incluso ponen en riesgo su vida.

Julio César Chávez teme que su hijo muera por un infarto

Fue en una entrevista para el podcast Bromeando con los Rivera, donde el pugilista expresó su sentir ante la situación que atraviesa su heredero: "Me da lástima, porque sus hijos son pequeños y no los está disfrutando. Me duele la idea de que pueda volverse loco, que pueda sufrir un accidente manejando a altas horas de la madrugada a toda velocidad, o que pueda sufrir un infarto debido a la cantidad de pastillas que consume".

Tal como algunos recordarán, Chávez Jr. ha tenido problemas de adicción a las pastillas para adelgazar y otras sustancias, lo cual detuvo su carrera deportiva y lo orilló a alejarse de las redes sociales por un tiempo, pero aunque parecía que las cosas estaban mejorando con él, la realidad es que nuevamente ha encendido las alertas, no solo por su semblante físico, también por las declaraciones que ha lanzado que ponen en duda la efectividad del tratamiento que llevó.

El ahora narrador deportivo, ha experimentado en carne propia lo duro que es caer en las adicciones, afortunadamente él pudo salir de ese bache y ha buscado transformar esa oscura experiencia como algo constructivo, razón por la que creó clínicas de rehabilitación para personas que pasan por situaciones familiares, pero aunque ha podido ayudar a muchas personas, carga la impotencia de no poder hacer lo propio con su hijo.

Hace unos meses, Julio César Chávez anunció su divorcio de Frida Muñoz, a quien acusó de maltrato, asegurando que la aguanto por amor a sus hijos, pero que ya no podía más con sus abusos, lo cual causó polémica al igual que sus recientes declaraciones acerca de su padre, donde puso en tela de juicio sus campeonatos, asegurando que los obtuvo porque seguramente peleaba contra taxistas.

