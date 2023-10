Paola Suárez de 'Las Perdidas' revela que se someterá a nueva cirugía por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace algunas semanas, Paola Suárez encendió las alertas de sus fans por problemas médicos, ahora anuncia que se encuentra en un tratamiento clínico para someterse a una cirugía, la cual asegura será por cuestiones de salud, aunque el proceso le está costando trabajo ya que ahora lleva una estricta dieta para que puedan intervenirla.

Tal como ya lo había anunciado la integrante de 'Las Perdidas', el sobrepeso que tiene le está dejando severas afectaciones de salud como alteración en su presión arterial, razón por la que incluso cayó de emergencia en el hospital, así que ahora quiere hacerse la manga gástrica para poder quedar en su peso ideal, aunque esto le ha traído críticas.

Fue desde su canal de YouTube, donde la famosa patas realizó una transmisión en vivo para platicar con sus millones de seguidores antes de su presentación junto a Wendy Guevara en Tijuana, donde se quedará más días debido a que la va a intervenir el cirujano Mario Caramelo, quien ya explicó todo el proceso, mismo al que su mánager también se sometió.

Algunos usuarios le indicaron que sería mejor opción que cuide su alimentación y que trate de bajar de peso de manera natural, pero ella confesó que ya intentó con diferentes dieta que no le han funcionado, así que al tener 26 kilos demás y estar considerada en primera etapa de obesidad que pone en riesgo su salud, decidió tomar la opción de la manga gástrica.

Paola Suárez disfruta de la comida, pero ahora deberá limitarse | Imagen especial

Las personas que pasamos por este tipo de situaciones de que estás a dieta, es muy difícil porque ustedes me conocen, saben que soy de buen comer, saben la alimentación que tenía antes y la que voy a tener ahora", dijo Paolita.

La famosa dijo que este procedimiento no es meramente estético, pues incluso subir escaleras le cuesta trabajo y reconoce que su exceso de refresco y harinas contribuyó a que estuviera en esta condición: "No va a ser una cirugía estética para verme bien, es una cirugía para verme y sentirme bien conmigo misma, no es para sentirme bien con fulanito. Lo necesito realmente, o sea, 26 kilos no se dicen fácil, sé que hay gente que pesa más, pero yo camino y me agito", aceptó la leonesa.

Paola Suárez ya se encuentra en dieta líquida que consta de caldos, yogurt y gelatina, pues en unos días le van a reducir el volumen del estómago y por tanto su capacidad, así que como se trata de un proceso que se realiza con anestesia general y se espera que en cuestión de días se recupere, aunque deberá tener algunos cuidados en especial por su alimentación.

Fuente: Tribuna