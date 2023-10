Taylor Swift rompe su propio récord de álbum más reproducido en un solo día; mira los detalles

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Taylor Swift ha vuelto a demostrar su impresionante dominio en la industria de la música al romper su propio récord en Spotify. En una hazaña que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores y a la industria musical en general, la superestrella ha logrado que su último lanzamiento, 1989 (Taylor's Version), se convierta en el álbum más reproducido en un solo día en la plataforma de streaming, superando sus propios logros anteriores.

El pasado viernes, Taylor Swift lanzó su muy esperado álbum 1989 (Taylor's Version), y su impacto fue instantáneo. Spotify anunció el sábado que este álbum se ha convertido en el más reproducido en un solo día en la historia del servicio. No solo eso, sino que Taylor Swift también se convirtió en la artista más reproducida en un solo día en la plataforma, marcando un doble récord.

Este logro es aún más asombroso considerando que Taylor Swift ya había establecido un récord en octubre de 2022 con su décimo álbum de estudio, Midnights. En ese momento, superó su propio récord al convertirse en la artista más escuchada en sus primeras 24 horas de lanzamiento. Este récord previamente pertenecía a Bad Bunny, cuyo álbum Un Verano Sin Ti obtuvo 183 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas cuando se lanzó en mayo de 2022.

El éxito de 1989 (Taylor's Version) no se limita solo a Spotify. El álbum encabezó las listas de la plataforma en los Estados Unidos con la canción Slut! debutando en el número uno. Además, Style (Taylor's Version) debutó en el número uno a nivel mundial, consolidando el dominio de Taylor Swift en el panorama musical.

1989 (Taylor's Version) presenta nuevas versiones recién grabadas de las 13 canciones del álbum original, junto con tres bonus tracks: Wonderland, New Romantics y You Are In Love. Pero eso no es todo, ya que también incluye cinco canciones inéditas de la sección Vault, que son: Slut!, Say Don't Go, Now That We Don't Talk, Suburban Legends e"Is It Over Now?.

Este lanzamiento marca el segundo álbum regrabado que Taylor Swift ha lanzado este año, después de Speak Now (TV) en julio. Recordemos que en 2021, la artista ya había regrabado Fearless y Red. Entre estos proyectos, Taylor Swift también sorprendió a sus seguidores con Midnights, un álbum de material completamente nuevo.

Los fanáticos de Taylor Swift esperan con entusiasmo los próximos lanzamientos, ya que la artista aún no ha revelado cuándo llegará el turno de sus dos últimas regrabaciones de álbumes que creó mientras estaba en Big Machine Records: su álbum homónimo de 2006 y Reputation de 2017.

El poder de Taylor Swift en la industria musical es innegable. Con cada lanzamiento, sigue cautivando a su audiencia y rompiendo récords en plataformas de streaming como Spotify. Su capacidad para reinventarse y mantener a sus seguidores ansiosos por más es un testimonio de su talento y versatilidad como artista. El legado de Taylor Swift continúa creciendo, y su influencia en la música es innegable.

Fuente: Puro Show