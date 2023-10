Wendy Guevara estalla furiosa y ataca a miembro del 'Resulta y Resalta Tour' por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que acaba de confirmar que perdió los estribos y estalló furiosa durante una de sus presentaciones del Resulta y Resalta Tour, y sin miramientos ni piedad alguna, atacó a un miembro de su equipo, dejando a más de uno con la boca abierta ante su arranque de irá.

Cómo se sabe, después de que Guevara ganó la primer temporada de La Casa de los Famosos México, su éxito sigue aumentando en todo el país, por lo que las ofertas laborales siguen llegando como una fuente interminable, y entre ellos la creación de su propio reality show, el Resulta y Resalta por ViX, en el que interactúa y divierte a su audiencia con charlas y chistes, además de que se entrega al baile y realiza lipsyncs con canciones populares.

Ante este hecho, ha tenido varias presentaciones en diferentes partes del país, como la Ciudad de México, en su natal Nuevo León y muchos más lugares, y en vivo hace lo anteriormente mencionado, dejando a los Miles de presentes tanto con un buen sabor de boca como con uno amargo, pero, al igual que el público, la famosa influencer también vive experiencias aparte y puede definir cuál ha Sido el mejor o el peor, mediante sus obstáculos.

Wendy Guevara. Internet

Uno de estos obstáculos fue recientemente en un show, dónde perdió el control contra el equipo de vestuario, dado a que el vestido que usaría esa noche, tuvo un problema y no le quedaba, así que hubo un pequeño caos en el que por accidente, se rasgó la tela del vestido y no pudo más, así que comenzó a gritar desesperada porque ya había comenzado el espectáculo y mientras debería de estar afuera bailando y cantando, estaba detrás del escenario sin ropa.

Fue la propia Wendy quien reveló este momento, señalando que: "Me ataqué. Es la única vez que me he puesto diva. Y que me ataco como perra porque en ese momento se revienta y yo encuerada y mi canción ya sonando y los bailarines bailando solos". Ante este hecho, afirmó que ha Sido la única vez que le sucedió y que por fortuna lograron solucionarlo, regresar la canción y salir a darlo todo sobre el escenario como en cada una de las presentaciones de su gira.

Wendy Guevara. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui