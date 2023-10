¿Está enfermo? Jorge Salinas reaparece en 'Hoy' y habla de su "demacrado" aspecto físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas, Jorge Salinas, desde hace un par de semanas que está preocupando a sus millones de fans por su "demacrado" aspecto físico, por lo que recientemente reapareció en el programa Hoy para hablar del motivo que lo tiene tan delgado y que hace temer a sus seguidores que algo no se encuentre bien en su salud, ¿acaso se encuentra enfermo?

Hace más de 30 años que Salinas hizo su debut ante las pantallas de la empresa San Ángel, donde ha formado parte de los más grandes éxitos de la empresa, tales como fueron Fuego en la Sangre o Mi Corazón Es Tuyo, por lo que se le ha visto adoptar diferentes estilos de moda y por supuesto una baja o subida en su peso para adaptarse al personaje que debe de interpretar según la historia que se maneje.

Pero, hace un par de semanas, en una fiesta con su esposa, Elizabeth Álvarez, presentó un nuevo cambio en el que se ve mucho más delgado que ha inicios de años, por lo que se comenzó el rumor de que estaría enfrentando una severa enfermedad, preocupando a sus miles de fans, y aunque la actriz de novelas salió para negar que esté enfermo y aseguró que ese no era el caso por el que perdió peso, para muchos no fue convincente.

Por dicho motivo, ante las cámaras de Univisión y Televisa, Salinas decidió responder a los comentarios de su peso, culpando a los noticieros, afirmando que: "Son los medios de comunicación de algunas cadenas o de algunos programas de YouTube que dicen que estoy enfermo y no sé qué más… pues así dirán muchas cosas de mí, yo me siento muy bien, ¿cómo me ve usted (público)?, que es quién me importa".

En cuanto al secreto para haber bajado tanto de peso, el actor de Perdona Nuestros Pecados declaró que: "Disciplina, nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar, yo subí creo que 15, no sé cuántos kilos para hacer a 'Vicente Oseguera', y bueno, dije: 'ahora sí compa, porque está muy padre estar en la chorcha, pero hay que bajar'. Y ahí fui bajando para Perdona nuestros Pecados, para Network y después me seguí".

Finalmente, Salinas declaró que no recurrió a nada más que diera y ejercicio en estos meses, señalando que: "No, procuré dejar estos medicamentos que estaba yo tomando, los dejé en febrero, y una dieta rigurosa junto con una disciplina absoluta para hacer el deporte y evidentemente hay un intermitente", afirmando que todo se basa en ser constante hasta que se logra la meta deseada y mantenerse en constantes cuidados.

Fuente: Tribuna del Yaqui