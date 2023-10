Fomenta la lectura infantil: Los 4 tips más sencillos para habituar a los niños a leer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es importante que para un mejor desarrollo en el lenguaje y comprensión infantil se fomente la lectura, por lo que aquí te dejamos los cuatro tips más sencillos para que se haga un hábito el leer para los niños, lo cual se dice que presenta muchos beneficios en un futuro.

Sin duda alguna uno de los pasatiempos más recomendados por los expertos durante el desarrollo es leer un libro, para desarrollar de mejor manera su capacidad de análisis, el mejoramiento en el lenguaje y el léxico en los menores, sin embargo, con la nueva tecnología de hoy en día, hacer que se queden quietos o que presten atención a estos es más complicado de lo que anteriormente fue, por lo que aquí te presentamos cuatro tips que te ayudaran a lograr hacerlo un hábito.

No salir de casa sin algo para leer

Expertos afirman que el entretener al menor leyéndole algo mientras que están en un lugar público en el que se debe esperar, tales como consultorios médicos, bancos e incluso restaurantes, es buen paso para interesarlo en la lectura, pues poco a poco irá asociando el entretenimiento con este tema, en vez de dejarles el celular para que jueguen. Se recomienda que si el niño no sabe leer aún, el padre o mayor presente le lea.

Imagen ilustrativa. Internet

Profundice sobre el argumento

Una vez que el menor o que el mayor presente termine de leer un capítulo o el cuento, se le haga preguntas al niño sobre lo que leyó, para que agilice su comprensión lectora, tales como si considera buenas las acciones realizadas por los personajes principales, si cree que él o ella habrían hecho lo mismo y en caso de que no suceda que explique el por qué y qué es lo que habría hecho diferente de lo que se plantea.

Sea paciente

El aprender a leer o hacer de un hábito la lectura no es tarea sencilla y no se logra de la noche a la mañana, por lo que no se cree conveniente que se le regañe o castigue al niño si es que comete errores o no consigue leer con fluidez, pues podría asociarlo con algo negativo y una obligación, más que como un método para entretenerse y divertirse, recomendando que se le corrija gentil y de manera sutil.

Busque cosas adecuadas para la edad

Para que los puntos anteriores tengan efecto, se ha demostrado que es muy importante que los temas que se lleven en el material que se le entregue al menor sea según la edad, dado a que si el infante lee sobre temas más avanzados a los de su entendimiento podría aburrirse fácilmente y no encontraría un modo de entretenimiento a la lectura.

Es importante la paciencia al leer. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui