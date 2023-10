Fuerza Regida se protege como Peso Pluma y cancela concierto en Tijuana por amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria del regional mexicano otra vez se encuentra bajo la mira del crimen organizado, pues en las últimas semanas diferentes exponentes han recibido fuertes amenazas que los han orillado a cancelar presentaciones por seguridad, y es que a lo largo de los años cantantes como Valentín Elizalde y Chalino Sánchez han sido víctimas de atentados.

Ahora es Fuerza Regida, la agrupación que acaba de confirmar la cancelación de su evento programado para el próximo 6 de octubre en Tijuana, Baja California, pues al igual que Peso Pluma fueron amenazados de muerte por el Cartel Jalisco Nueva Generación, así que para no exponerse ni a su público optaron por no presentarse.

Sin ofrecer grandes detalles de los motivos que los orillaron a tomar la decisión, la agrupación publicó: "Evento en Tijuana cancelado por razones fuera de nuestro alcance. Muchas gracias mi raza", lo cual dejó tristes a miles de fanáticos que ya estaban listos para corear sus mejores éxitos el fin de semana, así que tendrán que comenzar con el proceso de reembolso.

De acuerdo con varios medios locales de Tijuana, este lunes 2 de octubre se encontró una manta en la ciudad en la que advertían a la banda no presentarse en el Estadio Caliente, el mismo lugar en el que se presentaría 'Doble P' y del mismo modo lo amenazaron. Este es el mensaje que le dejaron a Fuerza Regida.

Comunicado acerca de la cancelación de concierto en Tijuana | Instagram

Esto es para ustedes P…tos de Fuerza Regida les vamos a dar en su M…dre el día 6 de octubre en Tijuana. Será su última presentación", escribieron en la manta firmada por el CJNG.

Esta fue la lona que apareció en un puente de la Colonia Chamizal, en Tijuana, Baja California | Captura de pantalla

Tal como era de esperarse, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, pero mientras unos les expresaron su comprensión y lamentaron que varios artistas estén siendo intimidados, otros los criticaron, pues recordemos que el género de los corridos tumbados hacen apología al narcotráfico.

"Mejor cancelen todos los eventos en Tijuana", "No que son muy mafia de la calle", "No que muy ondeados", "Qué mala onda, pero la seguridad es primero", "No que muy belicones", "Fuerza miedosa", "El miedo no anda en burro", fueron algunos de los comentarios que recibieron los intérpretes de Sabor fresa.

Cabe mencionar que hasta el momento la agrupación no ha hablado al respecto y tampoco ningún miembro de su equipo de trabajo, simplemente se limitaron a cancelar y la boletera eticket, encargada de vender las entradas para su concierto, no ha actualizado ni su plataforma ni sus redes sociales, por lo que no hay información respecto a lo que sucederá con los reembolsos.

Fuente: Tribuna