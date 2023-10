Gloria Trevi asegura que es inocente tras denuncia por fraude fiscal y lavado de dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gloria Trevi nuevamente se encuentra en problemas legales pues luego de haber estado presa por abuso de menores, delito del que resultó absuelta, en esta ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de defraudación fiscal. Tras revelarse los cargos que hay en su contra, la intérprete de canciones como Pelo Suelto y Vestida de azúcar emitió un comunicado de prensa en el que informó que no era culpable

Como se sabe, este martes 3 de octubre trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente a la exitosa cantante y a su esposo Armando Gómez Martínez, por lo que ambos deberán comparecer para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de más de 7 millones de pesos. Supuestamente Armando y Gloria tienen una empresa con sede en Texas, Estados Unidos, que usan para evadir el pago de impuestos en México.

Te podría interesar Gloria Trevi La FGR vinculará a proceso a Gloria Trevi por lavado de dinero y fraude fiscal de 10mdp

Asimismo, a 'La Trevi' se le acusa de un presunto lavado de dinero por supuestas operaciones simuladas en sus empresas. Las autoridades mexicanas advirtieron que si la cantante no se presentaba a la comparecencia, sería buscada como una prófuga de la justicia. A horas de revelarse esta noticia, Gloria rompió el silencio mediante un comunicado que difundió en Instagram y otras redes sociales.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, dijo que sí se presentará ante las autoridades mexicanas para defenderse de los señalamientos que interpuso en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República: "En próximas fechas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal", expuso la artista de 55 años en el mensaje.

Por otra parte, la también exactriz de Televisa señaló que no cederá en su denuncia contra TV Azteca por difamación ante las autoridades correspondientes, dando a entender que ellos estarían detrás de las graves acusaciones que hay en su contra: "Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar... Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar".

Pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos", agregó.

Gloria Trevi responde a denuncia de defraudación fiscal y lavado de dinero

Fuente: Tribuna