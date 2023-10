Juan Osorio no pierde la esperanza de trabajar con Wendy Guevara: "No es definitivo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Juan Osorio causó revuelo al anunciar con bombo y platillo su nueva producción El Amor No Tiene Receta, en la que pretendía incluir a Wendy Guevara por el furor que causó con su participación en La Casa de los Famosos México, pero ahora se encuentra en incertidumbre si hará o no su debut en las telenovelas.

Fue la propia influencer la que pidió a manera de broma a Emilio Halcón que hablara con su papá para que le diera un personaje, así que sus palabras fueron escuchadas por el afamado productor de Televisa e incluso mandó escribir algo especial para ella, pero a ahora resulta que existe una gran posibilidad de que rechace el proyecto.

A través de uno de sus en vivos, la líder de 'Las Perdidas' comentó que tiene una agenda sumamente apretada por todo lo que resta del 2023, pues su gira 'Resulta y Resalta' por la República Mexicana la tiene absorbida, así que dijo tener prioridad a sus shows que a tener que encerrarse en un set de grabación por meses, además de que es consciente de que debe tomar talleres de actuación.

También, indicó que esta decisión no estaría completamente en sus manos, pues al haber firmado exclusividad con la televisora de San Ángel, ellos decidirían lo mejor para ella y dejó entrever que posiblemente le están poniendo una barrera para que no esté en la producción de Osorio que arrancará grabaciones en noviembre.

En este sentido cuestionaron su sentir a Juan Osorio, quien frente a las cámaras de Eden Dorantes indicó que todavía no hay nada definitivo, así que no pierde la esperanza de que pueda trabajar con la famosa influencer y si no se dan las cosas asegura no tendrá ningún problema, pues siempre fue clara con él respecto a sus compromisos.

Wendy Guevara en negociaciones con Juan Osorio | Especial

Tenemos una gran amistad con Wendy, entonces creemos que las cosas se van a poner de la mejor manera y lo que vaya a suceder va a ser por el bien de los dos."

El productor cree que esta novela le viene muy bien a la carrera de la rubia, quien asegura ya tuvo la oportunidad de leer parte de los libretos y quedó muy entusiasmada, aunque temerosa de poderse enamorar de Nicola Porcella, quien ya comenzó a prepararse para dar un gran papel, así que está seguro que será un gran éxito

Tengo un gran elenco, una combinación entre actores con experiencia y jóvenes que nos va a permitir que el público tenga estas opciones. Estoy muy contento", platicó Osorio.

Mientras se define la participación de Wendy Guevara, Juan confirmó como protagonistas a Claudia Martín y Daniel Elbittar, siendo una historia escrita por Pablo Ferrer, Santiago Pineda y Martha Jurado, la cual se presentará en 2024 en el horario de 08:30 de la noche, por lo que se tienen grandes expectativas.

Fuente: Tribuna