Luto en Televisa: Zuria Vega vive profundo dolor tras irreparable perdida de Alberto Guerra

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa por solidaridad se han vestido en un triste luto, debido a que la reconocida y muy querida actriz, Zuria Vega, junto a su esposo, el también famoso y guapo galán de la TV, Alberto Guerra, se encuentran enfrentando un profundo dolor al anunciar una irreparable perdida, dado a que anunciaron el deceso del actor antes mencionado, recibiendo miles de comentarios.

Fue la mañana de este martes 3 de octubre, que mediante las redes sociales anunciaron que lamentablemente el progenitor de Guerra había perdido la vida, aunque no han mencionado las causas de este inesperado fallecimiento, dado a que se desconocía que el señor tuviera algún problema en su salud o que se encontrara hospitalizado por accidente o padecimiento con el que peligrara su vida.

Por ese motivo, Alberto junto a su comunicado en Instagram sobre este dolor tan inmenso, quiso recordar de los mejores momentos que tuvo al lado de su padre, compartiendo una serie de fotografías en el que lo muestra sonriendo, con su familia y con los hijos que tuvo al lado de Zuria, declarando lo mucho que todos van a extrañarlo, además de resaltar la importancia que él tenía en asociaciones de movimientos sociales.

Junto a las imágenes del actor, este expresó que tenían muchos problemas como padre e hijo, confesando que: "Sin duda alguna la relación más compleja que tuve durante todos y cada uno de mis 40 años. Aquellos que te conocen 'bien' hablan de tu labor social, política, de tu lucha por los pueblos latinoamericanos desde tu trinchera: la escritura. De tu incansable búsqueda por la igualdad de los humanos y el respeto a nuestro continente".

Pero, pese a que señaló que lo respetaba por su labor social, aunque como padre e hijo no tenían mucho acercamiento, Alberto destacó que: "Yo me tardé 40 años en encontrar el lugar en el que te guardaría en mi corazón porque, aún intentándolo, no conseguí sacarte de ahí y, al final, lo encontré…fuiste el mejor abuelo que pudieron tener mis hijos, gracias por sus sonrisas, por los recuerdos que les grabaste en la memoria, gracias por todo el amor que les diste. Fuiste el mejor abuelo que pudieron tener".

Ante este hecho, en su red social lo llenaron con cientos de mensajes de condolencias por su dolorosa perdida, en la que celebridades como Sebastián Rulli se pronunciaron, señalando que lo querían mucho y que lo abrazaban en la distancia, entendiendo lo complicado que podría estarle resultando el cumulo de emociones en su interior.

