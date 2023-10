Marysol Sosa desmiente a Anel Noreña y su posible reconciliación: "No viviré condicionada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya drama familiar que tienen los Sosa-Noreña, pues es evidente el distanciamiento que tienen con Marysol Sosa por fuertes encontronazos que han tenido y por los que incluso Anel Noreña decidió retirarle el permiso de utilizar el nombre de José José para promocionar sus eventos, pero aunque se creía que pronto se iba a dar una tregua parece lejano.

Fue ante las cámaras del programa Venga la Alegría, donde la hija del 'Príncipe de la Canción' desmintió que en esta misma semana se arreglen las diferencias que tiene con su familia, a pesar de que Anel lo aseguró en una reciente entrevista al decir que habían quedado de verse para platicar, pues para la cantante no es algo fácil de superar, menos cuando asegura ni siquiera le envía sus recados de manera personal.

Lleva como dos meses diciendo eso ante las cámaras, es ahí donde digo tiene mi teléfono".

Aunque su intención también es quedar en buenos términos, Marysol prefiere no adelantarse y esperar a que se den las cosas, pues considera que debe existir un entendimiento de las dos partes sin condiciones: "Yo no voy a dar ni fecha ni hora, porque no soy una persona que tiene que vivir condicionada y es algo que tendremos que arreglar entre nosotras".

De igual forma, la famosa indicó que le resulta lamentable todo lo que han dicho ante los medios cuando saben cuál es el verdadero motivo de su distanciamiento, así que espera reconozcan su parte: "A ellos les puede, porque son personas acostumbradas a que truenan el dedo y se hacen las cosas como digas. La muerte de mi papá no es la razón, ni tampoco mi marido", aseguró.

Y es que primero se dijo que estarían peleando por la herencia del intérprete de El Triste, pero después Anel expuso ante los medios que su yerno, Xavier Orozco manipula a su hija y que habrían tenido una fuerte discusión en la que la habrían insultado y hasta tratado de agredir, lo cual como era de esperare escandalizó a la opinión pública.

Es una realidad que la matriarca de los Noreña ha lanzado un sinfín de disculpas públicas a su hija, pero también amenazas que de alguna manera condicionan su reencuentro, lo cual ha dejado en claro Marysol Sosa que no piensa doblar los brazos, pues Anel dijo de manera contundente que si no se arreglan sus problemas dejaría toda su herencia en manos de José Joel, así que veremos si pueden llegar a un acuerdo.

Fuente: Tribuna