"Mejor no opino": Hermano de Rocío Dúrcal reacciona al cover de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Ángela Aguilar es una de las representantes más jóvenes del regional mexicano y se ha encargado de poner en alto a su dinastía, pero se ha convertido en protagonista de varias polémicas y ahora fue el hermano de Rocío Dúrcal quien arremetió en su contra al reaccionar al cover de La Gata Bajo la Lluvia que lanzó junto a DJ Steve Aoki.

El estreno mundial de este tema ha dividido opiniones, pues mientras para algunos es una versión más fresca, otros están convencidos de que la joven arruinó el tema y Shaila Dúrcal, hija de la icónica intérprete y su hermano han reprobado su interpretación de Invítame un Café, como titularon la edición.

A varios meses del lanzamiento de este tema, Arturo Dúrcal, hermano de Rocío, expresó su descontento con la cantante de 19 años y mostró su desaprobación, pues reconoce que aunque cualquiera puede cantar el tema las cosas no le salieron como esperaba, razón por la que le han llovido cientos de críticas en las plataformas digitales.

Mira, la verdad es que mejor no opino, yo creo que no tenía que haberle puesto ni otro título, porque no le hacía falta a la canción, y definitivamente tampoco es que la haya modificado tanto, entonces no viene al caso", comentó Arturo Dúrcal.

Ángela Aguilar supera los 3 millones de reproducciones con 'Invítame un Café' | Instagram

El consanguíneo de la famosa, destacó que posiblemente ni la misma Ángela debió haber quedado conforme con el resultado: "Yo no digo que no se pueda interpretar, todo el mundo puede interpretar las canciones de todos los artistas, y de todos los compositores, pero mi opinión es que no le quedó como ella deseaba", aseveró.

No obstante, Arturo Dúrcal reconoció que Ángela Aguilar es talentosa y expresó su admiración por el trabajo que ha hecho a su corta edad: "Es una niña que me cae muy bien, que creo que cada día lo va a hacer mejor", concluyó sumándose a la ola de rechazo que ha recibido por su tema que lanzó en junio.

"Qué manera de darle en la m…dre a una canción tan bonita", "La mejor parte de esta versión es cuando la quitas y pones la original", "No pude ni terminar de escucharla", "Es una canción insuperable y no debió modificarla", "Y así se rompe el corazón de toda una generación", "Le quedó muy grande el éxito a esta niña", se lee entre los comentarios.

Por su parte, Shaila Dúrcal mostró su descontento con el cambio de nombre y se burló de lo poco creativo que fueron y agregó: "Hubiera quedado mejor si me hubieran invitado a mí, creo. Ahora voy a hablar con Guetta, a ver qué onda", comentó con humor y demostró su apertura por la innovación.

Fuente: Tribuna