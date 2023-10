¿Peso Pluma no vende? Alcaldesa de Tijuana asegura que no canceló por culpa de las amenazas

Tijuana.- La escena del regional mexicano ha sido blanco de advertencias en las últimas semanas, en específico en Tijuana, Baja California, donde al menos dos conciertos ya fueron cancelados tras recibir amenazas de parte del crimen organizado, pero la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez niega que esto sea el motivo por el que los artistas decidieron dar un paso atrás.

Primero fue Peso Pluma, quien hace algunas semanas fue notificado de una manta que colgaron en el estado, misma en la que le advertían que no debía presentarse el próximo 14 de octubre en el Estadio Caliente, de lo contrario sería su última aparición, así que tras analizar la situación su equipo de trabajo informó que por seguridad de él y de los asistentes cancelaron el show.

Ahora, fue el grupo Fuerza Regida los que también recibieron un mensaje firmado por el Cartel Jalisco Nueva Generación, en el cual les pidieron no presentarse en el mismo recinto el próximo 6 de octubre y aunque no dieron los motivos por los que tomaron la decisión, confirmaron la cancelación, por lo que ahora algunos fanáticos creen que otros artistas podrían tener la misma suerte.

En este sentido le cuestionaron a la mandataria, quien resaltó que en eventos públicos como conciertos está garantizada la seguridad para cualquier artista que busque presentarse en Tijuana, por lo que no ve estas amenazas como un impedimento para que ofrezcan sus shows y reveló que si 'Doble P' y Fuerza Regida dieron un paso atrás fue por sus escasas ventas.

El grupo criminal no marca la agenda, porque nosotros no suspendimos el concierto. Si bien, es cierto que los grupos no tuvieron una venta alta, no sé si por eso cancelaron, porque los dos son del mismo grupo de promotores y no logran más de 10 mil boletos", comentó.