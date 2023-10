VIDEO: José Andrea le entra al regional mexicano con versión banda de tema de Mägo de Oz

Ciudad de México.- El aclamado cantante José Andrea ha tenido unos últimos días más que activos, pues en paneas unas semans lanzó tres colaboraciones musicales. La primera de estas fue la canción Ha Nacido Un Rey junto a The Steve Mendez Project; la segunda fue el inesperado tema El Traidor al lado de Javier Domínguez Zeta; y la más reciente de todas, una nueva versión de Hasta que el Cuerpo Aguante con La Refrescante Banda Aljibe.

Esta última canción causó sorpresa cuando se anunció el pasado 23 de septiembre, ya que une a dos géneros musicales totalmente distintos: el rock y el regional mexicano. Se trata de un colaboración por demás curiosa, pues José Andrea presta su potente voz para cantar acompañado de instrumentos típicos de la música de banda como clarinetes, tuba, trompetas y guitarra acústica, dando como resultado un ritmo pegadizo y alegre.

Hasta que el Cuerpo Aguante con La Refrescante Banda Aljibe se estrenó este martes 3 de octubre como estaba previsto y no dejó indiferente a nadie. Y es que contrario a lo que muchos podrían creer, esta curiosa combinación fue del agrado de los seguidores más acérrimos del exvocalista de Mägo de Oz, y prueba de ello son los cientos de comentarios que dejaron en el video oficial publicado en YouTube donde abundan opiniones positivas:

Está épica señores, quienes no apoyan la frescura, no disfrutan de la música, el maestro José y los muchachos hicieron una joya".

Como mexicana esta canción me llena de orgullo jaja, grande José".

Vaya , este tipo de colaboraciones me explotan la cabeza, me gusto como es la combinación de la instrumental y de la voz de José Andrea."

Al menos ya tendré una canción para poner en fiestas para que no me digan 'tú no, porque siempre pones canciones de metal o rock'".