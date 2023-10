Wendy Guevara arremete contra 'Ventaneando' tras asegurar que su fama es efímera

Ciudad de México.- Sin duda, Wendy Guevara fue la estrella de La Casa de los Famosos México gracias a su carisma y sencillez, razón por la que el público la coronó ganadora y en consecuencia ha recibido un sinfín de ofertas para nuevos proyectos, aunque no todos están seguros de que pueda consolidarse como una figura del mundo del entretenimiento.

A pesar del éxito que rodea a la influencer nacida en León, Guanajuato, los conductores de Ventaneando creen que se trata de un personaje efímero que pronto nadie va a recordar, pero como era de esperarse, tan fuertes declaraciones no pasaron desapercibidas y les envió una dura respuesta para ponerlos en su lugar.

¿Cuál fue la respuesta de Wendy Guevara para 'Ventaneando'?

Fue en una entrevista con Adrián Marcelo, donde la líder de 'Las Perdidas' aprovechó para responder a tan polémicos comentarios y les dio cachetada con guante blanco, pues así como se han ensañado con críticas hacia ella, también lo han hecho con otras famosas como Yuridia, pero fiel a su estilo la rubia sí se defendió.

El conductor regiomontano le preguntó su opinión acerca de que ahora en todos lados se habla de ella, pues gracias al reality de Televisa su fama se disparó de manera importante, así que aprovechó para abordar las críticas que recibió de parte del programa vespertino, a quienes acusó de estar enfrascados con los espectáculos viejos y de no conocer a las nuevas generaciones de famosos.

Wendy Guevara se defiende de las críticas | Instagram

A mí me dijeron que era un personaje efímero, que yo iba a pasar…pero por si no lo saben puñetas, desde el 2017 ya ando en las redes sociales, yo no tengo la culpa que anden ahí ellos siempre con lo de siempre, la televisión de siempre, programas de siempre, o sea en su mundito, en donde pues son los actores de toda la vida, acá en las redes sociales es otro pedo…", aseveró.