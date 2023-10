"Adiós, dulce Matthew": Salma Hayek, devastada, da emotiva despedida al actor de 'Friends'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida actriz de origen mexicano, Salma Hayek, recientemente recordó uno de los mejores momentos al lado del actor estadounidense, Matthew Perry, pronunciándose completamente devastada, empleando sus redes sociales para compartir una emotiva despedida al protagonista de la serie Friends, con el que compartió escena en un exitoso filme en sus inicios.

Como se sabe, la tarde del pasado sábado 28 de octubre, se reveló que el querido actor de Friends perdió la vida a los 54 años de edad, aparentemente por haberse ahogado en uno de los jacuzzis que había en el edificio en el que tenía un departamento en la localidad de Los Ángeles, California, por lo que varias celebridades se pronunciaron al respecto de esta tan lamentable perdida para familiares, amigos y todos sus colegas.

Una de esta celebridad es Hayek, quien empleó sus redes sociales para externar su tristeza por la repentina muerte de Perry, con quien compartió créditos en la cinta Un Impulsivo y Loco Amor. A través de su cuenta de Instagram, la mexicana colocó algunas

imágenes al lado de Perry, y escribió: "Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos".

Haciendo alusión al momento que compartieron en el set, Salma manifestó: "Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba Fools Rush In y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. Por último, Hayek declaró: "A lo largo de los años, recordamos ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu buen humor, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos".

En su libro de memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew dejó entrever que el estadounidense no respetaba la visión de la mexicana, quien en ese momento luchaba por tener nombre en la industria hollywoodense: "Sus observaciones no siempre eran útiles. Hay una escena en la que le declaro mi amor. Ella sugería que no nos miráramos, sino que mirásemos hacia nuestro "futuro" juntos. Después de escuchar esta tontería durante unos veinte minutos, finalmente le dije: 'Oye, Salma, te digo que te amo en esta escena... Mira a donde quieras, pero yo te voy a estar mirando", escribió el actor.

No obstante, Perry confesó en ese mismo libro que Un Impulsivo y Loco Amor era probablemente su mejor película, la cual contó con la dirección de Andy Tennant. El filme que se estrenó el 14 de febrero de 1997, cuenta la historia de Alex, un ejecutivo agresivo de Manhattan, e Isabel, una joven americana de origen mexicano que cree en la fuerza del destino. Tras pasar una noche de pasión, algo inesperado ocurre y esto cambia la vida de ambos para siempre.

