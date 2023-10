Alexis Ayala revela que perdió su casa de Acapulco por el huracán 'Otis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alexis Ayala fue uno de los famosos que perdieron su patrimonio en Acapulco debido a la fuerza con la que impactó el huracán 'Otis' el pasado 25 de octubre, por lo que se encuentra consternado y no sabe cuándo podrá volver a levantar lo que ya tenía, aunque esa no es principal preocupación sino los habitantes de Guerrero que se quedaron sin nada y que tardarán en reponerse de este duro golpe con el que los sacudió la naturaleza.

Esa residencia la utilizaba de descanso, así que constantemente él y sus hijas acudían a vacacionar, por lo que por un buen rato no tendrán esa posibilidad, pero reconoce que aunque fue un gran esfuerzo poder hacerse de esa propiedad, al menos él y su familia se encuentran bien, no les hace falta nada y tampoco dependen de eso, razón por la que se ha mantenido al pendiente de sus trabajadores, a quienes no piensa abandonar en estos momentos de crisis.

Lo que más nos ocupaba es la gente que laboraba con nosotros y en el edificio, pero ahorita hay que avocarnos más a las partes personales, en la gente que vive en Guerrero, les pega en la temporada más fuerte turísticamente hablando", comentó ante las cámaras de Berenice Ortiz.

El actor aprovechó para hacer un llamado a los mexicanos, para que al igual que cómo ha sucedido con otras tragedias se sumen fuerzas y a través de pequeños donativos económicos o en especie se apoye a quienes más lo necesitan, pues miles de personas perdieron prácticamente todo y se encuentran en medio de la incertidumbre ya que no hay certeza de cómo, ni cuánto tiempo les costará levantarse.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio no han podido ver los estragos de 'Otis' en su casa de Acapulco | Instagram @alexisayala

Al cuestionarle si piensa ir a verificar las condiciones en las que quedó su casa, Ayala indicó que le han sugerido que espere un par de semanas para que se despeje más todo, pues a cinco días de la tragedia todavía no están todos los accesos despejados, ni comunicaciones, pero ya pudo hablar con sus empleados y sabe que se trata de prácticamente una pérdida total.

En temas más agradables, el famoso compartió que ya se encuentra muy nervioso y contando los días para su boda religiosa con Cinthia Aparicio, la cual tendrá lugar en la Basílica de Guadalupe el próximo viernes 3 de noviembre, donde asistirán sus familiares y amigos allegados del medio del espectáculo, así que se espera que sea un gran evento, mismo que posiblemente vendan en exclusiva como sucedió con su matrimonio civil.

