Así le entregaron el anillo de compromiso a Daniela Lujan en Venecia: "Estoy feliz"

Ciudad de México.- Sin duda, el 2023 ha sido el año de los divorcios, pero también de importantes enlaces matrimoniales y Daniela Luján dejó en shock a sus seguidores al anunciar que se encuentra comprometida y pronto llegará al altar, aunque no había querido ahondar en grandes detalles de cómo se dieron las cosas en tan importante día de su vida, pero recientemente lo hizo sorprendiendo con el romanticismo que imprimió su futuro esposo.

Fue en una de las emisiones de Envinadas, donde la exestrella infantil compartió a sus amigas Jessica Segura y Mariana Botas que su pareja preparó una emotiva propuesta luego de más de cuatro años de relación, algo que reconoce no esperaba a pesar de las indirectas que le lanzaba en su viaje a Venecia, ciudad de Italia en la que se llevó a cabo el romántico acto.

La famosa reveló que desde hace meses su pareja de algún modo la estaba sondeando para ver cómo podría sorprenderla, pues considera que en un principio él quisiera organizar una fiesta con amigos y familia, pero ella comentó que a su forma de ver las cosas es un momento íntimo únicamente entre la pareja, lo cual lo habría motivado a llevarla de paseo y en pleno canal central, arrodillarse con anillo en mano para hacerle la petición con un bonito discurso.

Daniel Luján y Mario Alberto Monrroy en Italia | Instagram @lalujans

"Yo tenía idea de que esos discursos de pedida o de matrimonio o de amor en general, son mucho de lo que tu amor hace por mí, lo que tu amor hace en mi vida o lo que tu presencia en mi vida significa, pero su discurso de amor fue más bien como: Que me ama mucho, que ama verme brillar, ama verme despertar en las mañanas, que le gusta verme apasionada por mi trabajo, que le gusta tenerme cerca, que le gusta verme de cerca y que le gustaría que eso durara toda la vida y si quería casarme con él", contó visiblemente conmovida.

Al ser cuestionada por sus amigas de la reacción que tuvo al ver a Mario Alberto Monrroy a sus pies con el anillo, Dani confesó que no sabía qué hacer y se limitó a dar el sí, acepto con la voz trabada por la montaña rusa de emociones que estaba viviendo, mientras que después de asimilar lo que había sucedido no dudó en compartir la noticia con sus seres queridos: "No sabía lo feliz que me iba a hacer un anillo de compromiso".

No obstante, por ahora no tiene una fecha para su boda, debido a que se encuentra grabando su programa y en la gira de los 2000’s x Siempre en donde ha tenido gran éxito, así que en cuanto se relajen sus actividades podrá comenzar a planear todos los detalles de su evento, aunque tiene claro que desea algo muy íntimo y sobrio.

Fuente: Tribuna