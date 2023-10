Estados Unidos humilló a las leyendas de 'Exatlón México' en la copa; así fue el marcador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca ya arrancó la cuenta regresiva para el arranque de la nueva temporada de Exatlón México, la cual traerá de regreso a grandes figuras que han destacado a lo largo de siete ediciones, además de que se presentarán nuevos talentos que se pondrán a prueba en los circuitos e intentarán repetir la hazaña de sus antecesores, razón por la que se tienen grandes expectativas.

Pero eso no es todo, la producción del Ajusco decidió aceptar el reto de la edición Estado Unidos, por lo que se disputó un duelo internacional en el que ambas escuadras se enfrentaron por el honor de sus países, tal como lo hemos visto en otros años y esto ya fue grabado, así que se conoce que el resultado para los mexicanos no fue nada favorable y posiblemente pidan una revancha.

Desde hace algunos días, tanto rojos como azules viajaron para este encuentro a República Dominicana y los representantes fueron: Doris del Moral, Keno Martel, Andrés Fierro, Liliana Hernández, Koke Guerrero, Tzasna Carrasco, Josué Menéndez, Yann Lobo, Samara Alcalá y Fogel Negrete, quienes no lograron dar competencia a los All Star del país vecino, por lo que se espera que la transmisión sea sumamente aburrida.

Por ahora, la televisora no ha mencionado cuando se va a transmitir este duelo, pero gracias a páginas de filtraciones como @survexa_news se sabe que tuvieron marcadores de 10 a 5 cuando mejor les fue y apabullantes donde no lograron conseguir ni un solo punto, lo cual ha generado polémica entre los fanáticos ya que desde sus historias de Instagram han mostrado que no tuvieron la concentración necesaria para dar un buen papel en la competencia.

Las leyendas de 'Exatlón México' tuvieron pésimo desempeño según spoilers | Instagram @survexa_news

¿Cuándo se estrena 'Exatlón México'?

La séptima edición del programa de competencias arranca a partir del lunes 6 de noviembre a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, donde se presentarán nuevos talentos y se ha revelado el regreso de Daniel Corral, Pato Araujo, Heliud Pulido, Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez y Ana Lago por el lado de los rojos.

En defensa de los contendientes regresarán a mostrar su poderío Macky González, Ernesto Cazares, Andrés Fierro, Liliana Hernández y Javier Márquez, por lo que esperan que todos ellos si vayan preparados para esta nueva jornada y no dejen en duda por qué se convirtieron en leyendas del show, pues los fanáticos se han mostrado decepcionados del resultado que dieron sus compañeros.

Fuente: Tribuna