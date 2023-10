¿Fue un plan? Maya Nazor revela cómo fue su embarazo de Santa Fe Klan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, una de la separaciones que más dejó en shock fue la de Maya Nazor con Santa Fe Klan, pues parecían llevarse de maravilla e incluso se convirtieron en padres, pero meses después decidieron tomar caminos diferentes, aunque siguen interactuando y mantienen una amistad cordial por el bien del pequeño Luka, pues a pesar de sus diferencias buscan darle lo mejor.

Muchas dudas han surgido alrededor de su romance, pues al principio mucha gente aseguraba que la influencer se había involucrado con el rapero por mero interés y que haberse embarazado habría sido su mejor negocio, pues de esa forma tendría un futuro seguro gracias a la fortuna que ha generado a sus escasos 23 años el intérprete de Te Iré a Buscar, pero para todos aquellos la rubia les derribó la teoría.

Fue a través de una entrevista, donde la originaria de Cuernavaca, Morelos, indicó que estaban plenamente enamorados que estuvieron planeando convertirse en padres, lo cual considera es lo mejor que les pudo pasar, a pesar de que al final las cosas entre ellos no terminaron de cuajar, por lo que descarta haberlo hecho por estrategia o que se hubiera tratado de un embarazo inesperado.

Fue deseado, si fue como planeado, si fue algo que quisimos los dos, yo me acuerdo de que el papá del bebé me decía ‘hay que tener un hijo", expresó Maya Nazor.

Maya Nazor y Santa Fe Klan de vacaciones con su hijo Luka | Imagen especial

Sin importar todo lo que se ha dicho de ella desde que se involucró con Ángel Jair Quezada Jasso, Nazor se siente plena y feliz, pues su pequeño Luka llegó a iluminarle la vida, tanto a ella como a su familia y al cantante, a quien le agradece por haberle dado ese gran regalo que se ha convertido en su mundo, pues es quien la acompaña en todo momento.

¿Santa Fe Klan no ve a su hijo por culpa de Maya Nazor?

Hace algunas semanas se armó tremenda polémica, luego de que el famoso declarara a Yordi Rosado que no puede ver a su hijo como quisiera, pues debido a su trabajo no puede estar presente en todo momento, además de que supuestamente tendría que esperar a que Maya Nazor le diera chance de convivir con él, razón por la que muchos fanáticos se le fueron en contra.

No obstante, salió a aclarar que entre ellos existe una relación de respeto, por lo que dedicó un mensaje a su pequeño de un año que no debe sorprenderse de que la gente siempre quiera opinar de lo que desconoce, pero que no debe dudar en que sus papás siempre han hecho todo por darle lo mejor, aunque a veces cometan errores.

