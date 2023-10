Manelyk González viaja a Acapulco y entrega despensas a damnificados por huracán 'Otis'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pueblo mexicano tiene puestos los ojos en Guerrero, estado que se encuentra en total devastación, luego de que el pasado 25 de octubre tocara tierra el huracán 'Otis', considerado uno de los más poderosos ya que alcanzó categoría 5, lo cual provocó graves daños tanto en la zona hotelera como en diferentes municipios, donde prácticamente lo perdieron todo.

Aunque ya han pasado varios días de que se vivió el fenómeno natural, las carreteras siguen sin estar despejadas en su totalidad, además de que la caída de postes y cableado mantiene todavía incomunicados a muchos habitantes, por lo que se requiere ayuda para que puedan salir adelante en lo que de algún modo se reponen de los daños, lo cual tardará bastantes meses.

Por esta razón, tanto la población como algunos famosos han decido sacar su lado solidario al realizar donaciones, tal es el caso de Manelyk González, quien este fin de semana se tomó un tiempo y con lo que compró junto con algunas aportaciones de sus fans viajó en su camioneta repleta al igual que un camión de carga lleno de alimentos y productos de limpieza.

La estrella de Acapulco Shore regresó al puerto que la vio saltar a la fama, así que se puso a armar despensas y organizó a la gente que se acercaba para recibir la ayuda, largas filas se hacían y no paraba de entregar, lo cual la lleno de satisfacción, pues se dio cuenta que las condiciones en las que se encuentran son delicadas, por lo que cualquier apoyo para ellos es importante.

Desde su cuenta de Instagram, la famosa influencer compartió cómo le fue en su entrega y aprovechó para desmentir que no estén dejando pasar vehículos, al igual que les estén retirando las cosas en retenes y en su paso no vio a nadie robando, por lo que invitó a quienes tengan la oportunidad se unan a la causa, pues aunque ya han llevado toneladas de productos no son suficientes.

Manelyk González lleva ayuda a damnificados por 'Otis'

Tengo sentimientos encontrados, feliz porque pude entregar y ayudar a muchas personas, triste porque es un horror lo que se vive en Acapulco. Si tienen posibilidad de ayudar, neta háganlo y si no han venido dejen de difundir información que ni les consta", escribió.

Instagram @manelyk_oficial

Cabe mencionar que ella no es la única 'Shore' que ha decidido sumarse a la causa, también Jawy Méndez convirtió su gimnasio en centro de acopio y estará enviando camiones con la ayuda que recolecte en Convento de Acolman 5, Jardines de Santa Mónica, 54050 Tlalnepantla de Baz, razón por la que ambos han sido reconocidos por el público que agradece que muestren solidaridad con los guerrerenses.

