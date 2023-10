Mayte Carranco asegura que Ferka le bajó a Jorge Losa y todo 'Hoy' la destroza: "Ardida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 30 de octubre la actriz mexicana Mayte Carranco apareció ante las cámaras del programa Hoy para hablar nuevamente de su rompimiento con Jorge Losa que ocurrió hace más de 1 año y en esta ocasión volvió a señalar a María Fernanda Quiroz, Ferka, como la tercera en discordia. Lastimosamente, la también conductora no recibió el apoyo del público de Televisa y varios televidentes se le fueron encima.

En días pasados, la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy parafraseó una estrofa de la Music Session de Shakira con Bizarrap, la cual está completamente dedicada a Gerard Piqué y su supuesta infidelidad con Clara Chía: "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", dijo Mayte apuntando a las cámaras. Esta situación revivió la polémica de su ruptura con el influencer y actor español, pues se le señaló de haberla engañado.

Durante la reciente edición de la sección ¿De qué me hablas?, Carranco volvió a decir que ella terminó con Jorge porque no se sintió cómoda ni respetada cuando él se volvió pareja de baile de Ferka: "En su momento, yo empecé a ver faltas de respeto, no me sentí nada cómoda cuando ellos empezaron a bailar en 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y pues obviamente yo primero tengo que honrarme", explicó la guapa pelirroja.

Mayte Carranco se lanzó contra Jorge Losa y Ferka

Asimismo, Mayte señaló que incluso ella y Jorge eran muy amigos de Ferka y su exprometido, Christian Estrada, por lo cual le dolió aún más la traición: "Éramos amigos, viajábamos juntos, de hecho fuimos al baby shower de Ferka cuando estaba embarazada ella". Tal era la amistad que había entre ellos, que supuestamente Estrada le dio una prenda de bebé a ella "para que Leoncito tuviera una primita, porque era nuestro sueño tener una hija".

Carranco detalló además que personas que trabajan en el foro de Hoy la alertaron del presunto amorío que tenía este par: "Hubieron focos rojos, empecé a recibir muchos comentarios de este foro, de gente que me empezó a decir que había cosas raras". Finalmente, la actriz comentó cuáles fueron las 'red flags' que le advirtieron que Jorge la estaba engañando:

Empecé a ver cosas en él, por ejemplo, muy perfumado, que si el chicle, que si se iba todas las tardes a su casa... hay que saber irse a tiempo y retirarnos como mujeres".

Finalmente, cuando vio un video de Jorge donde asegura que él nunca ha amado pese a que estuvieron 3 años juntos, Mayte recordó que su relación fue hermosa y que incluso su familia le dio asilo al español cuando no tenía ni dónde dormir: "Mi mamá le abrió las puertas de nuestro hogar a él cuando no tenía trabajo y pues tampoco casa". El público del matutino no quedó contenta con la reacción y declaraciones de Mayte Carranco, por lo que la hicieron pedazos en los comentarios de YouTube.

Esta señora está súper ardida".

Vieja ridícula, le falta amor propio".

Yaaaa supéralo, porque él ya te olvido".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy