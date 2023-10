¿Qué hacer en Halloween? 5 divertidas actividades para gozar al máximo de esta festividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que desde pequeño te hayas acostumbrado a ver que, año con año, los niños se disfrazan de monstruos como vampiros, calabazas o incluso La Llorona y salen de sus casas para 1 de noviembre para celebrar el Día de Muertos y pedir calaverita; sin embargo, esta tradición es una mezcla entre la mencionada tradición mexicana y el Halloween, fiesta que se celebra principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, pero que ya se ha extendido a varias partes del planeta.

Originalmente, La noche de brujas se celebra el día 31 de octubre y no 1 de noviembre, como se hace en México; sin embargo, esto no exenta que tanto tú como el resto de tu familia puedan celebrarlo desde cualquier lugar del mundo en el que estés. Así que, si eres un fanático de esta festividad, no te puedes perder estas actividades para celebrar Halloween.

Ver películas de terror

Créditos: Trick'r treat (2007)

Si eres de las personas que no gustan de salir de casa, puedes armar tu propia noche de películas de terror con los siguientes clásicos: Trick’r Treat (Dulce o truco en Latinoamérica), la saga de Halloween, La Bruja de Blair, El exorcista, El Conjuro, El Aro, Psicosis, El extraño mundo de Jack, Están entre nosotros o cualquier otro filme que te ponga los pelos de punta.

Arma un Halloween

Créditos: Internet

Organiza una fiesta con tus amigos y anímalos a disfrazarse de su personaje favorito o monstruo preferido. Pasen una noche de diversión mientras comen bocadillos y bailan Thriller de Michael Jackson al más puro estilo de la película de Jennifer Garner, Si tuviera 30.

Ve a la exposición de brujería de la UNAM

Créditos: Internet

Si bien, la máxima casa de estudios vivió unos verdaderos momentos de terror por la invasión de chinches en días pasados, la realidad es que, como cada año, la UNAM ha preparado diversas actividades para este Halloween y Día de muertos, una de ellas es la exposición de brujería conocida como Malleus Malificarum, que expondrá diversos elementos de la brujería. Se ubica en el Palacio de Autonomía de la UNAM y está abierto desde las 10:00 horas hasta las 18:00.

Hornea postres espeluznantes

Créditos: Internet

Si lo que buscas es complacer a tu familia con tus habilidades culinarias, puedes preparar algunos postres aterradores como gomitas de arañas, paletas de murciélagos de chocolate o incluso puedes tallar algunas calabazas, para entrar mucho más en ambiente.

Adorna tu casa

Créditos: Internet

Si realmente eres fanático de estas fechas, no puede faltar en tu casa telarañas de algodón, calaveras que se ríen con censor de movimiento, focos led morados, ataúdes, entre otras cosas. De esta manera, tu casa estará más que lista para recibir el Halloween en todo su esplendor. No olvides armar tus propios adornos. En YouTube podrás encontrar diversos tutoriales que te ayudarán a hacerlos desde 0.

