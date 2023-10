Robertita Franco desmiente que Alfredo Adame calce "chiquito" como aseguran sus ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber levantado preocupación entre sus fans, Alfredo Adame reapareció y se encuentra triunfando en la música, por lo que aprovechó su reciente presentación en Laredo para encontrarse con la joven y guapa modelo, Robertita Franco, quien fue la encargada de levantarle el orgullo al desmentir que su aparato reproductor es pequeño como aseguran algunas de sus ex.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde el actor mostró lo bien que la estaba pasando, pues la influencer hasta se le sentó en las piernas y le dio un beso: "Estamos aquí en un hotel después del eventazo que tuvimos en Laredo y vino a comprobar si en verdad soy p…to chico", comentó Adame confiado de lo que posee.

Alfredo Adame y Robertita Franco | Instagram @adamegoldenboy

Acto seguido, Robertita lanzó la invitación a que comprueben que son falsos los rumores, pues ella pudo verificarlo: "La neta no amigos, la verdad que en esa sí se equivocaron, compruébenlo por sí mismos", indicó la atrevida bailarina que participa en el programa Es Show, quien como era de esperarse provocó un sinfín de reacciones en la red, desde quienes lo envidiaron, hasta chicas que se apuntaron para desmitificar todo alrededor de su sexualidad.

"Que risa con sus ocurrencias", "¿Cuánto le pagaste?", "Yo también quiero comprobar", "Qué envidia", "Eres todo un ídolo", "Eso es todo padrino", "Todos deseando ser tú en estos momentos", "No era necesario desmentir", "Hazte tú Only Adame", "Todo un Don Juan", "Disfruta el momento", "No estés de presumido", fueron algunos de los mensajes que recibió el también conductor.

Fue la exnovia de Adame, Susan Quintana, quien sin filtros comentó en un programa en vivo que para él todas las mujeres que han pasado por su vida son lo peor, así que lo calificó como un mitómano y "p…to chico", por lo que otras de sus ex se sumaron a las burlas por las que hasta sus enemigos se han mofado, tal es el caso de Carlos Trejo y Rey Grupero.

No obstante, el llamado 'Rey del Rating' demuestra que le tiene sin cuidado lo que puedan opinar acerca de él, razón por la que el mismo se ríe de lo que le dicen e incluso en la canción que acaba de lanzar que lleva por nombre La Cumbia del Mame, también hace referencia a este tema y deja en evidencia que no es algo que le acompleje o provoque inseguridades.

Fuente; Tribuna