Romina Marcos publica fotos en Instagram y la critican por abusar de arreglos estéticos

Ciudad de México.- Romina Marcos, la hija de Niurka se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, donde publicó una serie de fotografías en las que se le precia un tanto cambiada del rostro, lo cual llevó a algunos usuarios a lanzarle comentarios negativos en los que destacan que posiblemente está abusando de los tratamientos estéticos como algunas otras famosas.

La cantante de 27 años posó casual para sus más de 700 mil seguidores, luciendo un top negro con transparencias, leggins y sus varios tatuajes, pero lo que llamó la atención de muchos es la tensión de su piel y sus labios gruesos, así que le sugirieron que no se coloque sustancias en la cara, pues la consideran joven para ese tipo de procedimientos.

Ta más buena por dentro que por fuera", fue el mensaje que Romina Marcos escribió para acompañar su publicación en las que deja ver que su rostro luce diferente.

Aunque la mayoría de sus fans se desvivieron en lanzarle halagos, también hubo quienes se tomaron el atrevimiento de opinar acerca de su aspecto físico: "Qué hermosa pero para el filler en tus labios please", "Hasta dónde vas a destruir tu cara y tu cuerpo claramente se ve que tienes un problema psicológico", "Tan bella cara que tenía", "¿Qué te hiciste en los labios hermosa? No necesitabas nada", "No entiendo por qué desgraciarse así la boca", "Comadre se te ve la cara media rara", fueron algunos mensajes que recibió.

Aunque es posible que la joven se haya inyectado algo en los labios para engrosarlo, es importante destacar que acaba de pasar por un fuerte cuadro de herpes zóster que le hincho el rostro al punto que se le cerró el ojo, le provocó erupciones en la piel y fuertes dolores, por lo que es posible que siga lidiando con los estragos del padecimiento.

No obstante, algo que siempre ha abanderado es que no se debe juzgar el físico de los demás, pues ella lo ha vivido en carne propia, además de las constantes comparaciones que le hacen con su madre, razón por la que se ha encargado de demostrar que la belleza va más allá de los estereotipos que han impuesto los medios.

Romina Marcos siempre ha destacado que se siente feliz con su cuerpo, pero eso no le impide que quiera verse mejor, así que en los últimos años se ha colocado implantes de senos y recientemente se hizo la rinoplastia para mejorar su aspecto, pero principalmente por problemas que tenía para respirar debido a que tenía los cornetes más grandes de lo normal.

