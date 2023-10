Selena Gomez muestra preocupación por la relación de Taylor Swift con el jugador de la NFL Travis Kelce

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un informe reciente, Selena Gomez ha expresado su inquietud por la relación de su mejor amiga, Taylor Swift, con el jugador de la NFL Travis Kelce, según fuentes cercanas. El multifacético atleta de 31 años ha estado recibiendo la atención de los medios y los fanáticos de Swift desde que se hiciera pública su relación, y esto ha suscitado ciertas preocupaciones en el círculo cercano de la cantante.

Una fuente citada por el medio Page Six afirmó que Selena Gomez considera que el comportamiento de Taylor Swift en esta nueva relación es inusual en comparación con su pasado. La fuente mencionó: "Selena piensa que Taylor yendo a los juegos y paseando por Nueva York inmediatamente después de conocer a Travis es algo que es muy diferente a ella". Históricamente, Taylor Swift ha sido conocida por mantener un perfil bajo en sus relaciones personales, a pesar de su fama y éxito en la industria de la música. Su última relación con el actor Joe Alwyn, que terminó a principios de este año, se caracterizó por su discreción.

Travis y Taylor

La fuente continuó revelando que Gomez quedó sorprendida al ver que Taylor Swift ha estado pasando tiempo con los padres de Travis Kelce en el palco de lujo en sus juegos solo unas semanas después de conocerlo. Además, Selena encontró extraño ver a Taylor tomada de la mano con Travis en público. Sin embargo, es importante destacar que la fuente subrayó que no hay conflicto entre Selena y Taylor debido a estas preocupaciones.

Asimismo, aseguró que ambas amigas no están en una disputa y que recientemente salieron a comer sushi en West Hollywood, lo que demuestra que su amistad sigue siendo sólida. La principal preocupación de Selena Gomez radica en la exposición mediática y la rapidez con la que Taylor Swift está llevando su nueva relación. La fuente concluyó: "Selena simplemente no quiere ser parte del frenesí de los medios porque es realmente caótico. No vino de un lugar malicioso, y no es que no le gusten juntos. Lo único que le preocupa es la forma en que se está navegando".

Además de Selena Gomez, se menciona que las hermanas Haim, amigas cercanas de Taylor Swift, también comparten estas inquietudes. La fuente agregó: "Es por eso que las personas con las que normalmente tiene estas increíbles relaciones no estaban [en la noche de chicas de Swift con Blake Lively, Brittany Mahomes y Sophie Turner]".

La relación de Taylor Swift, de 33 años, con el jugador de la NFL, Travis Kelce, de 34 años, ha sido un tema destacado en los medios, ya que combina los mundos del deporte, la música y el entretenimiento. Swift ha sido vista animando a Kelce en varios juegos de la NFL, lo que ha atraído la atención de los fanáticos y los medios de comunicación. Su relación se ha convertido en uno de los romances más comentados de la temporada de la NFL, y Swift ha estado presente en varios de los juegos de Kelce, demostrando su apoyo desde las gradas.

En resumen, la amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift sigue siendo fuerte, pero Selena ha expresado su preocupación por la exposición mediática y la rapidez con la que Taylor está llevando su relación con Travis Kelce. Las dos amigas han compartido una larga amistad y, a pesar de estas preocupaciones, su relación sigue siendo sólida.

Fuente: Tribuna