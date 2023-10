Tras hospitalización, Pato Levy, hijo de Talina Fernández, da terribles noticias en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido hospitalizado, el famoso presentador, Patricio 'Pato' Levy, uno de los hijos de la querida y difunta conductora, Talina Fernández, recientemente tuvo una entrevista con Venga la Alegría, en donde habló sobre sus problemas de salud, de dinero y la perdida de su casa en Acapulco, Guerrero, dando terribles noticias sobre la realidad que se encuentra viviendo su familia.

Como se sabe, fue el pasado 18 de octubre cuando en Sale el Sol, anunciaron que Pato desde hacía varios días que se encontraba en un nosocomio de la Ciudad de México, siendo atendido por profesionales de la salud, asegurando que fue el mismo hijo de Fernández el que les dio la noticia cuando trataron de contactarlo para hacerle otra entrevista con respecto a la venta de la propiedad de su madre para pagar las deudas.

Tras esto, los rumores de que estaba al borde de la muerte no se hicieron esperar, y en diferentes medios de comunicación declararon que el hijo de la difunta presentadora de Imagen TV estaba en una situación delicada del corazón, en depresión por la perdida de su madre y con deseos de morir, a lo que este poco después salió a aclarar no era el caso, como este lunes 30 de octubre en una entrevista.

El matutino de TV Azteca, se presentó en la venta de garage en el que tuvieron que subastar varios valiosos objetos de su madre, debido a que ante la falta de dinero, cuentas médicas y la operación que necesita Pato, y durante su entrevista para saber como estaban, desgraciadamente el presentador declaró que les robaron un cuadro que estaba entre los ocho y nueve mil pesos, afirmando que él trató de alcanzarlo y desgraciadamente no pudo hacerlo, destacando que era una situación muy desafortunada.

De igual forma, con la casa que tenía la expresentadora del programa Hoy en Acapulco, dejó en claro que ya no podían vender absolutamente nada, pues quedó totalmente destruida por el Huracán 'Otis', pero aún así dejó en claro que estaban haciendo todo para reunir lo que necesitaban y no se rendían. En cuanto a su estado de salud, Levy declaró que tiene un arritmia y que sí requiere cirugía, pero que no está al borde de la muerte ni deprimido.

Fuente: Tribuna del Yaqui