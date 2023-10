VIDEO: Ed Sheeran y Brandon Flowers de The Killers se unen en un épico dúo en Las Vegas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Ed Sheeran hizo historia en Las Vegas cuando interpretó Mr. Brightside de The Killers junto a Brandon Flowers en un emocionante concierto que dejó a los fans asombrados. El evento tuvo lugar en el Allegiant Stadium y fue parte de la gira Mathematics Tour, que ha sido memorable por sus sorprendentes colaboraciones y actuaciones.

El concierto de Ed Sheeran en Las Vegas fue especial desde el principio, ya que el cantante se presentó vestido como Chucky en un espectáculo previo a Halloween que prometía ser inolvidable. El público estaba lleno de expectativas y emoción por lo que sucedería en esta última fecha norteamericana de la gira Mathematics.

Durante su actuación, Ed Sheeran sorprendió a la multitud al mencionar que había una persona en el público a la que quería invitar al escenario. Esta persona resultó ser Brandon Flowers, el icónico vocalista de The Killers y oriundo de Las Vegas. La audiencia estalló en aplausos y emoción cuando ambos artistas se encontraron en el escenario.

Sheeran, visiblemente emocionado, se dirigió a la multitud: "Vamos a la canción que es esencialmente como el himno nacional de mi país", haciendo referencia al enorme éxito de Mr. Brightside en el Reino Unido. La canción ha sido nombrada recientemente como la más escuchada en la historia del país, lo que la convierte en un himno musical.

La interpretación de Mr. Brightside fue espectacular, con la voz característica de Brandon Flowers y el carisma de Ed Sheeran complementándose perfectamente. La audiencia se entregó por completo a esta emotiva colaboración que seguramente quedará en la memoria de todos los presentes.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Luego de interpretar el clásico de The Killers, Brandon Flowers se quedó en el escenario para unirse a Ed Sheeran en la canción Castle on the Hill. Este dúo inesperado emocionó aún más a los fanáticos que estaban disfrutando de un espectáculo inolvidable.

La química entre Ed Sheeran y Brandon Flowers en el escenario fue palpable, y su actuación conjunta fue un testimonio de la versatilidad de ambos artistas. La multitud en Las Vegas tuvo la oportunidad de presenciar una colaboración musical única que probablemente no se repetirá pronto.

El concierto en Las Vegas marcó el final de la gira +–=÷x, también conocida como Mathematics, de Ed Sheeran. Esta gira ha sido excepcional en muchos aspectos, con invitados sorpresa que han dejado a los fanáticos emocionados en cada parada. Eminem, Busted, Shawn Mendes y otros artistas se unieron a Sheeran en el escenario a lo largo de la gira, lo que la convirtió en una experiencia musical inolvidable.

Además de las colaboraciones sorpresa en sus conciertos, Ed Sheeran también ha sorprendido a sus seguidores con paradas inusuales en recitales escolares, tiendas de Lego y bares de karaoke de Nashville. En una de esas paradas sorpresa, Sheeran también interpretó Mr. Brightside, lo que demuestra su amor por la canción y su admiración por The Killers.

El concierto en Las Vegas no solo fue un gran cierre para la gira Mathematics Tour, sino que también demostró una vez más la pasión de Ed Sheeran por la música y su deseo de brindar experiencias memorables a sus fanáticos. La colaboración con Brandon Flowers de The Killers fue un momento mágico que seguramente será recordado como uno de los puntos destacados de su carrera.

Los fans de Ed Sheeran y The Killers quedaron emocionados y agradecidos por esta inolvidable noche en Las Vegas. La música tiene el poder de unir a artistas de diferentes géneros y crear momentos únicos que perduran en la memoria de todos. Ed Sheeran y Brandon Flowers demostraron una vez más que la música trasciende fronteras y conecta a las personas de maneras asombrosas.

Fuente: Tribuna