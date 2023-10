Dania Méndez explota contra Nashla Aguilar por comprar calificación del jurado de 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En plena celebración de Halloween, tres parejas se presentaron a desafiar la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde intentaron convencer con sus mejores pasos al jurado con la intención de seguir avanzando, pero la tensión y las rivalidades son cada vez más fuertes entre algunos de los concursantes, tal es el caso de Nashla Aguilar y Dania Méndez.

Las parejas que bailaron este martes 31 de octubre fueron:

Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Luja Duhart de 37 años de edad

Nashla de 29 años de edad y Roberto Carlo de 37 años de edad

Dania Méndez de 31 años de edad y Marco León de 31 años de edad

En esta ocasión Nashla y Roberto aparecieron caracterizados de calaveras y bailaron a ritmo de Spooky Scary Skeletons, logrando una coordinación en sus movimientos que les ayudó para que los jueces les dieran buenas calificaciones, aunque la poca dificultad de su coreografía provocó que les exigieran mucho más para su siguiente presentación.

No obstante, Dania Méndez no estuvo muy de acuerdo con el desempeño de sus compañeros, por lo que no dudó en expresar su molestia contra la actriz, pues antes de pisar la pista apareció con una playera estampada con el rostro de Emma Pulido, a quien la santificó y le escribió una oración con la que presuntamente podrá alcanzar un 10.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la exestrella infantil lleva presentes a los jueces, por lo que Méndez la acusa de comprar sus calificaciones: "Creo que estuvieron muy bien, pero otra vez comprando al juez, o sea las pulceritas, las playeras...", reprochó la exintegrante de Acapulco Shore, aunque Nash no se quedó callada: "Dania esto es creatividad y cuando quieras te doy unas clasecitas", respondió.

Al final, la discusión terminó ahí y en cuanto llegó el turno de presentarse para Dania Méndez y Marco León, bailaron a ritmo Wednesday, logrando las palmas del estricto jurado que lo calificó con puros prácticamente 9 y un total de 35 puntos que los colocó hasta la cima de la tabla de posiciones, por lo que aunque faltan más competidores de presentar su coreografía, prácticamente se encuentran salvados por su buen desempeño y según Latin Lover son candidatos para ganar la temporada.

