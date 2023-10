Daniela Luján confirma que se va a encontrar con Belinda, ¿dejaron atrás la rivalidad?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Daniela Luján se incorporó al elenco de Cómplices al Rescate, donde Belinda era protagonista, mucho se ha rumorado acerca de una rivalidad entre ambas y desde entonces jamás se les ha visto juntas, pero ya se destapó que habrá un épico reencuentro que tiene bastante emocionados a la generación que creció con ellas y las telenovelas infantiles que protagonizaron.

Fue en una reciente entrevista donde le cuestionaron a la conductora de Envinadas acerca de su sentir por las comparaciones que no cesan desde hace años, pero ha dejado en claro que no le molesta y hasta lo toma con humor, pues considera que es algo que ya paso y que todo lo que se vivió en ese entonces se dio bajo el contexto de que apenas eran unas adolescentes.

Respecto al furor que causó Bad Bunny al demostrar en su tema Vou 789 que conoció el polémico proyecto en el que suplió a la Princesa del Pop: "Si fuera mujer, yo fuera Madonna, yo fuera Rihanna, implantando moda; Mariana y Silvana", nombres que encajan con los de las gemelas del melodrama infantil, el cual es el punto que une a Belinda y Luján.

Por esta razón, la prensa volvió a insistir en cuál es la relación que tiene con la cantante y aprovechó para destacar que no hay ningún tema al respecto, además de que compartirán escenario como parte del show en los '2000´s x Siempre Tour', por lo que de algún modo está emocionada ya que aunque algunos lo duden admira a la intérprete de Luz Sin Gravedad.

Daniela Luján podría cantar a dueto con Belinda | Imagen especial

La vamos a ver el 10 de noviembre porque tenemos los '2000 POP Tour' y nosotros tenemos un happening, igual que pasó en la Arena Ciudad de México, va a estar 2000 x Siempre y entonces yo creo que ahí va a estar chido poder saludarnos, poder platicar, en una de esas se sube a cantar, uno nunca sabe", puntualizó Daniela Luján.

De este modo, la actriz de Una Familia de Diez dejó abierta la posibilidad de que puedan hacer algún dueto de los éxitos que hicieron en aquella producción, tal como el famoso Sapito, del cual no se ha podido librar Beli y en sus shows le piden que lo cante, así que si esto sucede será memorable para todos los que las apoyaban en Cómplices al Rescate y para la farándula en general.

¿Por qué se piensa que hay una rivalidad?

Después de que Belinda renunciara a la telenovela para tener una gira individual, Daniela fue su remplazo y las comparaciones no tardaron en llegar, así que le cuestionaron a la española su sentir, pero su respuesta fue bastante fuerte al dejar en evidencia que para ella la actriz no era competencia, pues a diferencia de ella Luján no es cantante ni impone moda.

Fuente: Tribuna