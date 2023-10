David Fincher habla de las interpretaciones de la extrema derecha de 'El Club de la Pelea'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El director David Fincher ha abordado recientemente el malentendido que rodea a su icónica película de 1999, El Club de la Pelea, expresando su sorpresa ante la interpretación errónea de su obra y eximiéndose de la responsabilidad de cómo ciertos grupos extremistas han interpretado a Tyler Durden, el personaje interpretado por Brad Pitt, como un modelo a seguir.

Fincher se refirió a la interpretación de la película en una entrevista con The Guardian, donde expresó su desconcierto ante el hecho de que Tyler Durden, el carismático pero destructivo personaje, sea considerado un ícono por algunos sectores. El director enfatizó que no puede controlar cómo los espectadores interpretan su trabajo y que el lenguaje y los símbolos evolucionan con el tiempo.

"No soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas... El lenguaje evoluciona. Los símbolos evolucionan", señaló Fincher. A pesar de la percepción errónea de algunos, la película no fue creada con la intención de retratar a Tyler Durden como un modelo a seguir. La historia de El Club de la Pelea gira en torno al descenso de un grupo de hombres que luchan entre sí en un grupo terrorista local, lo que lleva a consecuencias destructivas.

Fincher también destacó que la película muestra de manera clara y evidente lo peligroso que es el comportamiento de Durden, particularmente en los momentos finales, cuando Project Mayhem se sale de control. El director reiteró que es imposible para él imaginar que las personas no entiendan que Tyler Durden es una influencia negativa. A quienes no comprenden esto, no sabe cómo responder ni cómo ayudarlos.

El autor original de El Club de la Pelea, Chuck Palahniuk, compartió una opinión similar en 2018 en una entrevista con The Guardian. Palahniuk expresó su preocupación por la identificación de grupos extremistas, como los incels, con el personaje de Tyler Durden y la destrucción que causa. El autor señaló que la historia se centra en la identidad, el deseo de encontrar un lugar significativo en el mundo y los caminos aterradores que puede tomar. Enfatizó que Tyler Durden nunca fue concebido como un modelo a seguir.

El Club de la Pelea es una película y una novela que abordan temas complejos y oscuros, incluyendo la alienación y la lucha de los personajes. Aunque la película puede haber atraído a una amplia gama de espectadores, no fue creada para glorificar ni idealizar el comportamiento de Tyler Durden. Más bien, la película destaca las consecuencias destructivas de sus acciones y decisiones.

La obra de David Fincher, El Club de la Pelea, continúa siendo objeto de análisis y debate, lo que destaca la importancia de la interpretación en el arte y la cultura. La película se mantiene relevante en la actualidad y sigue generando discusiones sobre su significado y su impacto en la sociedad.

