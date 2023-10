Edwin Luna y Kimberly Flores interrumpen a famoso en su paso por los Premios Bandamax

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edwin Luna vuelve a estar en el centro de la polémica, pues se acaban de destapar imágenes de su paso por la alfombra amarilla de los Premios Bandamax, donde como si estuviera en su casa poco le importo que estuvieran retratando a otros artistas ya que de manera poco respetuosa se atravesó junto a su esposa Kimberly Flores para llegar hasta donde querían.

Fue la página de Chamonic la que exhibió el momento justo donde Franco Rey estaba posando para los medios que fueron a cubrir el evento, hasta que de manera inesperada llega el líder de La Trakalosa de Monterrey junto a un grupo de personas que los venían resguardando e incluso una de ellas caminaba de espaldas y estuvo a punto de chocar con el artista, quien visiblemente confuso por lo que ocurría se hizo a un lado para dejarles el paso.

Edwin Luna interrumpe a Franco Rey en Premios Bandamax | Crédito Instagram @chamonic3

Tal como era de esperarse, dicha acción ha sido muy criticada en redes sociales, pues para muchos Luna quiso quitarle importancia a su colega al no respetar el momento que estaba teniendo, pues él también pudo hacer lo propio con los reporteros, aunque otros creen que es completamente culpa de los coordinadores del evento que ambos artistas hayan chocado en este espacio.

"Lo corriente no se quita con dinero", "Gentuza", "Bien dicen que el dinero no hace la clase ni la educación", "Andan muy crecidos", "Con Franco no", "Lo menos que tienen estos dos es humildad", "Creen que merecen todo", "Qué personas tan irrespetuosas", "La gente que no tiene educación así suele comportarse", "Ridículos", "Cómo si no pudieran esperar un par de minutos", se lee entre los comentarios.

Así lucieron Edwin Luna y Kimberly Flores en Premios Bandamax | Crédito Instagram @edwinlunat

Hasta la publicación de esta nota, Edwin Luna ni Kimberly Flores se han pronunciado al respecto de este incidente, aunque esto no es lo único por lo que los han criticado ya que a la guatemalteca la han destrozado por su debut como cantante de regional mexicano, pues aseguran que no tiene talento y que sería mejor que se dedique a hacer otras cosas, ya que incluso consideran que está afectando a la banda de su esposo.

No obstante, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Kimberly canta, hace algunos años intentó destacar con el género urbano pero no le fue tan bien y ahora grabó un dueto junto a Edwin que lleva por título La Persona Correcta, letra que hace alusión a lo que han vivido como pareja, pero no ha sido tan bien recibido por el público.

