Estas son las celebridades como Kylie Jenner que roban alientos con sus mini disfraces para Halloween

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Halloween ha llegado y las celebridades se están poniendo sus disfraces más reveladores para pasar una noche espeluznante. No es de extrañar, ya que las estrellas más hermosas, desde Kylie Jenner hasta Mariah Carey, han mostrado su creatividad y sus activos vistiéndose con conjuntos llamativos año tras año.

Kylie Jenner lidera como Elvira: Mistress of the Dark

Elvira, la icónica presentadora de programas de terror, encontró una nueva encarnación en la magnate del maquillaje, Kylie Jenner. La joven de 23 años lució espectacular en dos s*nsuales tomas que capturaron la esencia del personaje. En una de las instantáneas, Kylie mostró sus abdominales con una falda de flecos de lentejuelas diminutas y un sensual sostén con borlas. En la otra, se la veía acostada de lado con un vestido negro que dejaba al descubierto su escote.

Kylie Jenner vestida de Elvira

Kendall Jenner como Jessie de Toy Story

La hermana de Kylie, Kendall Jenner, hizo una declaración memorable al canalizar a Jessie de Toy Story. La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 27 años, mostró su abdomen tonificado con una camisa blanca estilo dibujos animados con un cuello grande, botones y detalles de puños amarillos. Además, mostró su trasero en un atrevido par de ropa interior de mezclilla. Kendall ha demostrado su creatividad en Halloween en años anteriores, habiéndose disfrazado de una novia cadáver picante en 2021 y de Pamela Anderson en Barb Wire en 2020.

Kendall vestida de Jessie

Nicki Minaj como Cenicienta con un toque único

Nicki Minaj llevó a su princesa de Disney a un nuevo nivel de realeza al vestirse como Cenicienta en 2021. Sin embargo, su estilo distintivo se hizo evidente cuando se dio la vuelta y se pudieron ver recortes reveladores en la parte trasera del vestido. Su toque de humor en la descripción de su disfraz refleja su personalidad única y atrevida.

Nicki Minaj de Cenicienta

Kim Kardashian y su escuadrón de X-Men

Kim Kardashian, la estrella de telerrealidad, sorprendió al reunir a su propio escuadrón de personajes de X-Men en una fiesta de cumpleaños. Vestida como Mystique, Kim lució espectacular con un traje de látex azul y pintura facial. Se unieron a ella sus amigas, Olivia Pierson y Natalie Halcro, que también lucieron disfraces de superhéroes. La extravagante celebración fue memorable por su creatividad y estilo.

Kim y su escuadrón

Paris Hilton como Capitana Marvel y otros disfraces memorables

Paris Hilton se ha destacado en Halloween a lo largo de los años, pero su disfraz de Capitana Marvel junto a su esposo Carter Reum llamó la atención en 2022. Incluso se vio a Hilton escalando la cerca de su lujosa casa de Los Ángeles, mostrando su entusiasmo por la festividad. Sin embargo, su sexy disfraz de conejito en 2005 sigue siendo inolvidable.

Paris Hilton vestida de conejita

Megan Fox como Pamela Anderson con Machine Gun Kelly

Megan Fox se transformó en un ícono de Baywatch al vestirse como Pamela Anderson, acompañada por su novio Machine Gun Kelly, quien se disfrazó como Tommy Lee. La pareja deslumbró en sus respectivos trajes, rindiendo homenaje al famoso ex de Pamela. La sensualidad y el estilo fueron evidentes en su elección de disfraces.

Megan y Machine disfrazados

Mariah Carey, la reina de Halloween

Si bien Mariah Carey es conocida como la reina de la Navidad, no decepciona en Halloween. Año tras año, sorprende con disfraces pecaminosamente sexys, como su delicia de diablo rojo en 2016. La cantante siempre encuentra la manera de destacar con atuendos sensuales y llamativos para la festividad de Halloween.

Mariah disfrazada junto a su familia

En resumen, las celebridades no escatiman en creatividad y sensualidad cuando se trata de Halloween. Cada año, nos sorprenden con disfraces ingeniosos y atrevidos que dejan una impresión duradera en el mundo del entretenimiento y la moda. Halloween es la excusa perfecta para que estas estrellas muestren su estilo único y su espíritu festivo.

Fuente: Tribuna