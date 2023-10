Ferka responde contundente a Mayte Carranco tras acusarla de ser 'roba maridos' en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica presentadora, Ferka, a través de sus redes sociales quiso dejar en claro que no va a dejar que manchen su reputación, por lo que dio una contundente respuesta a la que fue su amiga, la presentadora de Televisa, Mayte Carranco, después de que esta en pleno programa en vivo de Hoy afirmara que ella era una 'roba maridos' que le bajó a su expareja, al galán español, Jorge Losa.

No es secreto para nadie que Losa y María Fernanda Quiroz, durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy fueron criticados y tachados de infieles, dado a que los rumores sobre un supuesto romance no se hicieron esperar, pese a que el actor estaba en una relación sentimental. Aunque en su momento ambos negaron todo, en La Casa de los Famosos México la chispa se prendió y reconocieron que durante sus bailes sí nació algo en ellos, pero aclarando que después de que ambos estaban solteros y que tuvieron un par de salidas juntos, pero como amigos y no tenían nada definido, y ahora son una feliz pareja.

Ahora, después de meses de silencio, Carranco al hablar del tema en el ¿De Qué Me Hablas? en vivo del matutino antes mencionado, reveló que las cosas no fueron así y si ella puso fin a la relación fue porque: "En su momento, yo empecé a ver faltas de respeto, no me sentí nada cómoda cuando ellos empezaron a bailar en Las Estrellas Bailan en Hoy y pues obviamente yo primero tengo que honrarme", destacando que le dolió pues eran muy amigas, incluso destacó que Christian Estrada les regaló ropa de bebé "para que Leoncito tuviera una primita, porque era nuestro sueño tener una hija".

Ante esto, dejó en claro que los focos rojos que tuvo y que la alertaron primeramente fue que: "Empecé a recibir muchos comentarios de este foro, de gente que me empezó a decir que había cosas raras", agregando que ella también comenzó "a ver cosas en él, por ejemplo, muy perfumado, que si el chicle, que si se iba todas las tardes a su casa... hay que saber irse a tiempo y retirarnos como mujeres".

Ahora, este martes 31 de octubre, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, la reconocida actriz demostró que no se iba a enganchar con el tema, compartiendo el mensaje: "Next vuelta a la pagina", dejando en claro que para ella la situación ya era algo completamente absurda, dado a que no es la primera vez que Carranco los tacha de haberla traicionado y afirmar que Ferka le robó el marido.

Esto pues Mayte en otras entrevistas para el reality, mencionó que ambos están ocultando muchas verdades, a lo que los exintegrantes de Guerreros 2020 afirmaron que esa no era así y que estaban tranquilos sabiendo que en realidad no hubo una traición por parte de ellos hacía nadie y sí hicieron las cosas bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui