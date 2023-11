¿Fraude en TV Azteca? Revelan trampa de Julio Camejo en 'La Isla Desafío en Turquía'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía ya inició la cuenta regresiva para la gran final, por lo que el nerviosismo es evidente entre los competidores, quienes están dando su máximo esfuerzo en cada una de las pruebas para asegurar su lugar; sin embargo, algunos fanáticos detectaron que Julio Camejo otra vez habría hecho trampa para conseguir el triunfo y exigen a TV Azteca que haga algo al respecto.

Tal como lo anunció Alejandro Lukini, ahora las eliminaciones serán diarias hasta que únicamente queden los tres finalistas, por lo que todos corren el mismo peligro y la única forma de seguir avanzando es consiguiendo alguno de los brazaletes de salvación que se estarán disputando, tal como se realizó el pasado lunes 30 de noviembre, donde el actor cubano pudo quedar inmune.

No obstante, para muchos no fue legal su triunfo y no es la primera vez que le hacen este tipo de señalamientos en redes sociales, pues apenas hace unos días se le acusó de estar viendo cuando tenían los ojos vendados, pues tenía levantado el paliacate y hacia movimientos extraños que usuarios en redes sociales afirmaron que era evidente que a diferencia de los demás él sí podía ver lo que estaba haciendo.

Ahora, en la última prueba tenían que pasar arriba de unas estrechas vigas de madera y la indicación era que quien perdiera el equilibrio y pisara la arena debía regresar a punto de inicio, algo que le ocurrió al igual que al resto de los desafiantes, pero se presume que en la última pasada bajo los pies y siguió su camino como si no pasara nada, por lo que fanáticos piden a la producción del programa que revisen las imágenes y de comprobarse que le quiten ese privilegio.

Hasta la publicación de esta nota, nadie de la televisora se ha pronunciado al respecto y debido a que no es un programa en vivo, los capítulos ya fueron grabados, así que es muy posible que no se haga nada al respecto, pues tienen lista la secuencia que van a presentar los siguientes días, pero quizás esto ayude a que tengan más cuidado en los juegos, pues la audiencia se ha mostrado muy meticulosa con lo que trasciende.

¿Quiénes corren peligro?

Los únicos que no lograron blindarse fueron Andrés Tejeda, Julieta Grajales y Gualy Cárdenas, quienes deberán ir a la batalla final a pelear por su lugar, así que uno de ellos es el próximo eliminado. No te pierdas La Isla Desafío en Turquía a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, donde se presentarán emocionantes duelos.

