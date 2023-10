Hunde a los Aguilar: Gussy Lau hace impactante revelación de su ruptura con Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de un año que en redes sociales salieron a la luz su comprometedoras fotos al lado de la reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y por ello se reveló que tenían una relación secreta, el famoso y polémico cantautor, Gussy Lau, recientemente hizo una impactante revelación sobre su tan escandolosa ruptura con la joven que hunde a los Aguilar.

Ahora, Lau confesó lo difícil que ha sido sobrellevar la polémica con Ángela, luego de que en abril de 2022 se filtraron algunas fotografías donde se veían muy cariñosos. Un año y medio después del escándalo, el multipremiado cantautor confesó que fue precisamente Pepe Aguilar, quien tuvo que ver con la ruptura de su relación con la joven, exponiendo oficialmente lo que ya muchos habían sospechado.

Fue mediante una entrevista con Ventaneando que el exnovio de la joven Aguilar declaró que: "Su papá, pues, o sea, imagínate, yo también trato de ponerme en el lugar y a lo mejor si hubiera sido su hermano o un familiar, imagínate que alguien, un familiar tuyo, sufra por X o por Y, y más las redes, ya ven cómo son de agresivas", dejando en claro que no les guardaba rencor a ninguno de ellos por esto.

Gussy y Ángela. Internet

Al respecto de cómo afrontó los señalamientos en redes sociales, Gussy explicó: "Yo siempre he tenido bien en claro que las redes son efímeras, ahorita está esto, mañana está otra cosa, pasado está otra cosa, entonces básicamente fue no desenfocarme, sino seguir trabajando, dejar que el tiempo pase y que todo se aclarara". Debido a esta situación, Lau aseguró que la comunicación con la familia Aguilar se interrumpió definitivamente, aunque sigue ligados a ellos en el aspecto laboral.

El ex de la intérprete de En Realidad, aclaró que: "Problemas no ha habido, pues ya no ha habido de hecho comunicación, desde que año y medio más o menos como marzo, abril del año pasado, o sea, tengo el contrato, porque se firmó, pero en año y medio no hemos hablado ni una palabra, estamos esperando a que termine el contrato”, expuso.

Por último, el cantautor tiene la esperanza de que su suerte cambie cuando se finiquite su relación de trabajo con el intérprete de temas como Ni Contigo Ni Sin Ti, declarando que: "Quise culminarlo, obviamente porque pues no es un secreto que no se iba a trabajar igual obviamente, pero no se dieron los términos, entonces lo más sano definitivamente era esperar la vigencia del contrato, se nos vence, si no me equivoco, mayo o junio del siguiente año".

Polémicas fotos de Gussy y Ángela. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui