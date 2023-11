Irving Peña ya salió de 'La Isla 2023', pero insiste en tirarle tierra a Julieta Grajales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irving Peña fue considerado uno de los elementos más fuertes para llegar a la gran final de La Isla Desafío en Turquía, lo cual no sucedió debido a las lesiones que sufrió a lo largo de la contienda que lo obligaron a renunciar y regresar a casa para rehabilitarse, pero a pesar de la efectividad que mostró en la competencia se ganó un gran número de detractores por su comportamiento.

En varias ocasiones el equipo de los Rebeldes le dio el poder de ser el capitán, pero en un punto se convirtió en un tirano, donde únicamente gritaba a todos y resaltaba los errores de cada uno, pregonando ser el mejor y que gracias a él conseguían la mayor parte de las victorias, pero lo peor vino cuando Julieta Grajales se unió a sus filas como parte de la fusión, pues se ensañó con ella y prácticamente la culpaba de todas las derrotas cuando él ya ni siquiera competía por sus lesiones.

Tal como era de esperarse, la audiencia reprobó estos actos y lo han calificado como un bullying colectivo lo que han hecho contra la actriz, pues prácticamente todos se le han ido en contra y le han lanzado fuertes comentarios que la han afectado anímicamente, razón por la que ahora ella una de la favoritas, además de que valoran que ha soportado ir a todos los castigos y que la han enviado a ocho eliminaciones.

Julieta Grajales ya es considerada 'La Reina de las Eliminaciones' | X @IslaReality

Por esta razón, algunos internautas cuestionaron al exfutbolista su sentir de que Julieta tiene mucho apoyo de la audiencia, así que no ocultó su repudió hacia la famosa y señaló que es una persona de mal carácter, además de que no la considera fuerte, a pesar de que en los circuitos a demostrado ser mejores que algunos de sus amigos como Alexia Cruz.

No le hacia el feo a Julieta, simplemente creía que no daba su cien por ciento cuando jugaba y era muy complicado de llevar la relación con ella, no podíamos jugar en equipo con ella, quería brillar sola y no lo hacía porque tampoco era buena jugando", aseguró.

Pero eso no fue todo, pues Irving retó a los fans de Grajales a que la soporten como ellos tuvieron que hacerlo por muchas semanas y asegura que probablemente también la detestarían: "Si es la más querida creo que no entendieron de qué trata el juego, era un reality de convivencia y competencia. Los invito a convivir con unas semanas o 24 horas con ella para ver qué tan querida sería".

Finalmente, el exintegrante del equipo verde aseguró que nunca trató mal a Julieta y justificó todo lo que le hicieron con el carácter de la actriz: "Nuca fui grosero, dije las cosas las cosa de frente y sin pelos en la lengua no es grosería, porque hay una diferencia entre serlo y que la realidad sea grosera, esa es su realidad, es mentirosa, no le gustaba trabajar en equipo y ustedes no vieron muchas cosas, pero convivir con ella era muy pesado".

Fuente: Tribuna