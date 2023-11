¿La quiere fuera de 'Hoy'? Tefi Valenzuela habla de los comentarios misóginos de Emma Pulido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La audiencia del programa Hoy tiene los ojos puestos acerca de lo que ocurre con Tefi Valenzuela en su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde compite de la mano de Juan Carlos 'El Borrego' Nava, pues hace una semana recibieron un fuerte comentario de parte de Emma Pulido, razón por la que se ha hecho todo un movimiento para que Televisa la saque de su pantalla.

Fue el pasado jueves 26 de octubre, cuando tras su presentación, la llamada 'Juez de Hierro' le pidió a 'Borrego' que hiciera algo para llamar la atención, aunque sus palabras fueron bastante fuertes y misóginas: "No eres rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, mata a Mariana, (confundiendo a Tefi), haz algo, destrípala, viólala, haz algo, al juez o algo, dile y contéstale, para que de alguna manera tengas influencers", comentó Pulido.

Tal como era de esperarse, dicho comentario no pasó desapercibido por la audiencia y a través de redes sociales exigieron una disculpa pública, así como su expulsión del reaity show por promover la violencia en televisión, así que Eden Dorantes y otros reporteros cuestionaron a la peruana si también es su deseo que saquen a la experta en baile.

No obstante, la cantante cree que no fue algo malintencionado parte de Emma y agradece que reconociera su error al disculparse: "Creo que fue un desafortunado comentario y estoy segura que en ese momento ella no pensó en mi historia ni en las cosas que me pasaron, sé que no miente y lo que me dice es de corazón. Yo la disculpó y sé que no se quiso referir así, pero esto le va a servir para tener más cuidado", comentó.

De igual forma, Tefi destacó que en el momento no se percató de lo que le dijo, entre el furor del baile, el ruido del foro y que la había confundido, pero considera que fue un pésimo ejemplo que no supo dar, pero nada intencional y reconoce que tanto Andrea Rodríguez como Televisa le dieron su respaldo en todo momento, por lo que no ve necesario que expulsen a la maestra Pulido ya que después de todo el escándalo que se generó seguramente aprendió la lección.

En este sentido, la también modelo indicó que la violencia no se combate con más violencia, así que pide que cesen los ataques contra la juez y que no sigan preguntándole por el violento pasado que vivió a lado de Eleazar Gómez, pues no le gusta revictimizarse y prefiere no abordar ese tema, pues le causó daño y ahora lo que desea es seguir triunfando con su trabajo.

