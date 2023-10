Louis Tomlinson anuncia su gira 'Faith In The Future' con tres fechas espectaculares en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante británico Louis Tomlinson, exmiembro de la icónica banda One Direction, ha anunciado con entusiasmo su esperada gira mundial Faith In The Future, que incluirá tres emocionantes presentaciones en México. Esta gira llevará a los admiradores de Tomlinson en un viaje musical que recorrerá países como Alemania, Suiza, Reino Unido, Australia y, por supuesto, México, donde sus seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo y experimentar un espectáculo inolvidable.

El intérprete británico ha logrado consolidarse como una sensación global gracias a su inmenso talento musical, carisma y dedicación como solista. Su último álbum, titulado Faith In The Future, será el plato principal de su repertorio musical en estas presentaciones, junto con sus éxitos más grandes que han conquistado a miles de seguidores en todo el mundo.

La gira por México incluirá tres paradas imperdibles en diferentes ciudades:

1 de junio - Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

4 de junio - Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro.

6 de junio - Arena VFG, Guadalajara.

Para aquellos que desean asegurar su lugar en estos emocionantes conciertos, la preventa Citibanamex estará disponible el 3 de noviembre a las 2 PM, hora local. Los fanáticos en Ciudad de México y Guadalajara podrán adquirir sus boletos a través de www.ticketmaster.com.mx, mientras que los interesados en el concierto de Querétaro podrán hacerlo mediante www.eticket.mx. La venta general de boletos comenzará el 4 de noviembre a las 2 PM, hora local.

Crédito: Ocesa

La gira Faith In The Future ya ha recorrido con éxito Europa y Estados Unidos, cautivando a multitudes con actuaciones impresionantes y efectos visuales impactantes. Los seguidores de Louis Tomlinson no querrán perderse esta experiencia única que promete ser un espectáculo inolvidable.

La última visita de Louis Tomlinson a México fue en la alfombra roja del estreno de su documental All Of Those Voices en la Ciudad de México. En este documental, el cantante británico compartió aspectos íntimos de su vida y carrera, lo que lo acercó aún más a su apasionada base de seguidores en México y en todo el mundo.

Louis Tomlinson comenzó su carrera en solitario con el álbum WALLS en enero de 2020 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música pop contemporánea. Su éxito lo llevó a alcanzar un hito histórico con más de mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándolo como una fuerza imparable en la industria musical.

El cantante ha sido honrado con numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo los TDY Awards 2020 por Mejor Álbum del Año, los iHeartRadio Music Awards 2020 por Mejor Ejército de Fans, y el Premio Teen Choice a la Mejor Canción - Artista Masculino en 2019 por Two of Us, entre muchos otros.

Como ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson también ha acumulado una impresionante lista de premios que incluyen 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Awards, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People’s Choice Awards y 28 Teen Choice Awards, con un total de 193 premios en 286 nominaciones.

En 2021, Louis Tomlinson hizo historia al batir el récord del concierto más visto y transmitido en vivo por un solista masculino, al organizar uno de los eventos en vivo más grandes de la historia. Vendió más de 160 mil boletos a fanáticos de más de 110 países y recaudó fondos para diversas organizaciones benéficas importantes, así como para los equipos de producción de gira afectados por la pandemia.

El 2023 también marcó la tercera edición del festival de Louis, The Away From Home Festival, que tuvo lugar en Italia después de dos ediciones agotadas en Londres y Málaga, España. El festival se ha convertido en una celebración de la música y la comunidad, atrayendo a fanáticos de todas partes del mundo. Actualmente, como solista, Louis Tomlinson cuenta con más de 60 millones de seguidores en sus redes sociales y se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación.

Faith In The Future es el segundo álbum de estudio de Tomlinson, lanzado el 11 de noviembre de 2022 por BMG. El álbum debutó en el número uno en el Reino Unido, marcando un hito significativo en la carrera del artista. El título del álbum refleja la perspectiva optimista de Tomlinson y su deseo de crear música que destaque en sus actuaciones en vivo y explore nuevas direcciones musicales.

El álbum Faith In The Future presenta una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo canciones con ritmos festivos y otras más reflexivas. El sencillo Bigger Than Me y Out Of My System son ejemplos de la diversidad musical que ofrece este álbum, que celebra la relación que Tomlinson ha construido con sus fans a lo largo de su carrera.

Faith In The Future ha equilibrado la evolución de Tomlinson como artista, demostrando su capacidad para explorar temas más maduros y reflexivos sin perder su autenticidad. Temas como All This Time y She Is Beauty We Are World Class reflejan la versatilidad de Tomlinson como intérprete.

Fuente: Tribuna