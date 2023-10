"Niña de secundaria": Pepillo Origel se burla de Sergio Mayer por su vestimenta "afeminada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido y famoso presentador de TV, Pepillo Origel, recientemente acaba de dar mucho de que hablar la lado de su compañera, la famosa periodista y conductora, Martha Figueroa, pues en plena emisión de su programa no dudaron en burlarse cruelmente del polémico actor y exfuncionario público, Sergio Mayer, declarando que parecía una "niña de secundaria" y se veía muy ridículo con su vestimenta "afeminada".

Cómo se sabe, hace un par de semanas se realizaron los Premios Eliot, en dónde por su alfombra roja desfilaron diferentes celebridades del mundo del espectáculo, ya sean de Televisa o de TV Azteca, mostrando los impresionantes 'outfits' que habían elegido para pasar ante el público, tomarse fotos y estar presentes en la premiación a varios de los artistas que resultaron ser nominados por su trabajo, ya sea en redes sociales o televisión.

Una de estas famosas celebridades resultó ser el famoso y reconocido exparticipante de La Casa de los Famosos México, quién junto a su muy hermosa esposa, la actriz, Issabela Camil, llegó saludando al estilo 'Team Infierno' con una camisa y unos pantalones negros, sobre los cuales se puso una falda del mismo tono y zapatos pesados, incluso en una ocasión, el antiguo funcionario público se dio una vuelta completa para hacer que los holanes de su falda se elevarán un poco.

Sergio e Issabela en los Premios Eliot. Internet

Sin duda, esto causó mucho revuelo, tanto en redes sociales como en sus colegas del mundo del espectáculo, tanto que en la más reciente emisión del programa, Con Permiso, sus presentadores , Martha y Pepillo, no pudieron contener lo que tenían para opinar y con burlas afirmaron que parecía una "niña de secundaria", que el ponerse falda sobre los pantalones era muy de esa época, además de señalar que no se veía bien, que no le había quedado y que cada vez se vestía peor.

Finalmente, el expresentador del programa Hoy declaró que cada vez se estaba viendo peor y quedaba más en "ridículo", puesto cuando era político y estaba en un puesto del Gobierno lucía impecable y se veía guapísimo, a lo que Figueroa agregó que era una lástima que tuviera una mujer tan hermosa que se viera así de espectacular en cada evento y a su lado estuviera Mayer luciendo de esa manera.

Fuente: Tribuna del Yaqui