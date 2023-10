Sidney Sweeney y Vanessa Kirby se unen a Jude Law en la película 'Eden' de Ron Howard

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La anticipada película Eden de Ron Howard, que previamente se conocía como El Origen de las Especies, está a punto de comenzar su producción en Australia el próximo mes. Este emocionante proyecto cuenta con un elenco estelar que incluye a Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Sydney Sweeney, y promete ser una historia inmersiva y cautivadora.

Vanessa Kirby, conocida por sus roles en las películas de Misión: Imposible, está lista para protagonizar la próxima épica película de Ridley Scott, Napoleón, junto a Joaquin Phoenix. Además, Kirby acaba de participar en Dead Reckoning, la última entrega de la saga Misión: Imposible, y volverá a interpretar su papel de la Viuda Blanca en Misión: Imposible 8, programada para el año 2025.

Por otro lado, Sydney Sweeney, quien ha ganado reconocimiento por su participación en las aclamadas series de HBO, The White Lotus y Euphoria, se unirá a este emocionante elenco. Próximamente, Sweeney protagonizará la comedia romántica Anyone But You, junto a Glen Powell.

Es importante mencionar que Sydney Sweeney reemplaza a Alicia Vikander y Daisy Edgar-Jones, quienes inicialmente formaban parte del elenco de "Eden" pero se vieron obligadas a abandonar el proyecto. La película Eden también contará con una banda sonora dirigida por el renombrado compositor Hans Zimmer. Esta colaboración marca la décima vez que Ron Howard y Hans Zimmer trabajan juntos, forjando una asociación que abarca más de 30 años desde su colaboración en Backdraft en 1991.

Eden se basa en una historia real que se inspiró en dos perspectivas distintas sobre el mismo incidente. Los creadores de la película la describen como una "historia oscuramente cómica de asesinato y supervivencia," ambientada en las Islas Galápagos. La trama se centra en un grupo de personajes eclécticos que deciden abandonar la civilización en busca de una respuesta a la eterna pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida?

La película explora la condición humana de maneras inesperadas, absurdas, humorísticas, sensuales, pero, sobre todo, emocionantes y llenas de suspenso. Esta historia se desarrolla en un entorno paradisíaco pero aislado, donde los personajes se ven envueltos en una trama intrigante y desafiante.

El interés de Ron Howard por compartir esta historia comenzó durante una visita a las Islas Galápagos, donde tuvieron lugar los hechos reales que inspiraron la película. La colaboración con el escritor Noah Pink, conocido por su trabajo en Tetris, dio vida a esta historia que promete llevar a la audiencia en un viaje inolvidable.

Eden representa la última incursión de Ron Howard en historias reales después del éxito de Thirteen Lives, una película que documentó la valiente historia de un equipo de fútbol de una escuela tailandesa que quedó atrapado en cuevas subterráneas y los audaces intentos de rescate para salvarlos. Esta película, producida por Amazon, recibió elogios y se estrenó en agosto del año pasado.

La anticipación por Eden crece a medida que se revela el talentoso elenco y la prometedora trama que promete explorar la condición humana de manera inusual y cautivadora. La producción en Australia está lista para comenzar el próximo mes, y los fanáticos del cine esperan con entusiasmo el lanzamiento de esta película, que seguramente se convertirá en un tema de conversación y una experiencia cinematográfica única.

