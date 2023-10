Tensión en Televisa: Latin Lover pone en su lugar al 'Borrego' Nava tras reclamo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa las cosas se pusieron 'color hormiga', debido a que se elevaron las tensiones cuando el famoso exluchador de la Triple A y reconocido galán de novelas, Latin Lover, no tuvo reparos al momento de dejar en claro que él no sería dulce con los participantes y puso en su lugar al famoso actor y comediante, Juan Carlos 'El Borrego' Nava, después de que le hiciera un fuerte reclamo en pleno programa en vivo de Hoy.

Como se sabe, el pasado lunes 30 de octubre, uno de los primeros en presentarse en la cuarta semana de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue Nava al lado de su pareja de baile, la famosa actriz y querida cantante, Tefi Valenzuela, los cuales con un género urbano aparentemente quedaron mucho a deber, pues en los comentarios, Lover declaró que no tuvieron calidad en los ensayos y parecía que no le pusieron tanto esfuerzo.

Tras estos comentarios, Nava dejó en claro que no estaba de acuerdo con el exintegrante del show Solo Para Mujeres, destacando que: "si supiera las horas y el tiempo que se le dedica" no estaría hablando de esa manera o mencionaría algo sobre estos ensayos, afirmando que "es una prioridad para nosotros", y no le gusta que digan de no se están tomando en serio todo lo que tiene que ver con el reality.

Por ese mesmo hecho es que Latin le respondió, destacando que se esperaba una queja de su pare, pues: "A todos nos gusta que nos endulcen el oído y cuando no escuchamos cosas bonitas hablamos, y a veces hablamos de más, por eso yo dije: 'es muy importante el tiempo y la calidad de ensayos'", afirmando que no dice que no ensayan, sino que lo que hacen no le dieron mucha calidad a ese tiempo.

Ante este hecho, Nava afirmó que se están esforzando, que hay mucha responsabilidad y compromiso por parte de ambos, dejando en claro que ha bajado nueve kilos, que está a dieta y mejoró su alimentación, que ha cumplido en todos y cada uno de sus ensayos, incluso lastimado, haciendo terapia para estar siempre al 100, pero Lover no se dejó impresionar y dándole una cachetada con guante blanco expresó: "me da mucho gusto que tengas ese nivel de compromiso mi 'Borre', porque todos los tiene igual que tu".

Fuente: Tribuna del Yaqui