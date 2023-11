Tras cirugías y 12 años desaparecida, exactriz de Televisa llega de luto a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una guapísima actriz, quien se alejó de Televisa hace más de 12 años y que actualmente reside en Estados Unidos, dio una gran sorpresa al público mexicano debido a que este martes 31 de octubre reapareció en el programa Ventaneando hablando sobre la muerte de su padre. Se trata de Andrea García, quien por fin rompió el silencio a más de seis meses del deceso de su papá Andrés García.

La media hermana de Leonardo García debutó en la novela Tú y yo en el año 1996 y después actuó en otros melodramas como La usurpadora, donde fue la villana, Amor gitano, Mujer de madera y En nombre del amor. Pero desde el 2010, la intérprete emigró a la nación vecina, donde encontró trabajo en la Corte de EU. Además de vez en cuando realiza giras con obras de teatro o shows de comedia.

Hace algunas horas, Andrea fue captada en la alfombra roja del estreno de Radical, la nueva película de Eugenio Derbez, y desde ese sitio confesó que se encuentra en paz, debido a que pudo hablar con el actor antes de que muriera y dijo que todas las diferencias que tenía con Andrés se solucionaron antes de su partida terrenal: "Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo de alma a alma con mi papi, antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo”, aseguró la también modelo en entrevista para el programa Ventaneando.

Crédito: Internet

Como se sabe, estas declaraciones contrastan con los dichos de Margarita Portillo, viuda del artista, quien aseguró que había nulo contacto entre ambos y que por ello no incluyó en su testamento. Y aunque el actor llegó a desconocerla como su hija, Andrea manifestó que más allá de sus diferencias, por ahora solo conserva los recuerdos bonitos que compartieron como familia, destacando que no le importan los bienes materiales que don Andrés dejó

Yo, con lo que me quedo; la herencia de mi padre, me la dejó en vida, pero es espiritual, todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo".

La actriz también fue cuestionada sobre el motivo que produjo que su padre se distanciara de ella radicalmente, pues como se sabe, él dijo en diversas entrevistas que Andrea había inventado que él la violó, situación por la que la desconoció y desheredó. "Todo se exagera, sí hay muchas mentiras, hay muchas declaraciones que no son ciertas, pero yo sé la verdad, me reservo la verdad y ese capítulo queda cerrado con broche de oro".

Finalmente, Andrea admitió que nunca mantuvo una relación cercana con Margarita pues a pesar de que sí llegó a tratarla. "Nunca se dio, como que se da o no se da, como dicen 'lo que no nace, no crece'". Además, la hija de García afirmó que mantiene una buena relación con Andrés Jr. y Leonardo García, pues aunque no los ve seguido, les guarda mucho cariño y, cada que se encuentran, se saludan con mucho cariño.

Fuente: Tribuna