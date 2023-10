Travis Barker revela el nombre y la fecha de parto de su bebé con Kourtney Kardashian

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El reconocido baterista de 47 años, Travis Barker, reveló en una entrevista en el podcast One Life One Chance Podcast With Toby Morse el nombre y la fecha prevista de parto de su bebé con la estrella de reality de 44 años, Kourtney Kardashian. Durante la conversación, Travis dejó escapar emocionantes detalles sobre su inminente paternidad.

Travis mencionó un posible concierto benéfico que su banda, Blink-182, tenía planeado en Hawái, pero desafortunadamente coincidía con la semana de la fecha de parto de él y Kourtney. Con una sonrisa, el baterista compartió el nombre de su futuro hijo, "¡Rocky Thirteen Barker!", revelando así el nombre de su primogénito con Kourtney.

El líder de la icónica banda punk H2O, Toby Morse, respondió sorprendido: "Ese es un nombre tan difícil, hombre". Travis bromeó sobre el nacimiento del pequeño Rocky, imaginando que saldrá "de la vagina de mi esposa, como haciendo patadas frontales y flexiones".

Además, Travis Barker desveló la fecha prevista de parto de Kourtney, la cual está programada para "Halloween o, como, la primera semana de noviembre". Esta revelación ha aumentado la anticipación y la emoción en torno a la llegada del nuevo miembro de la familia Kardashian-Barker.

El músico también compartió que no está seguro de si Rocky será su último hijo, afirmando: "No sé, no sé si es el último, lo que Dios me dé, ya sabes". Esta declaración mantiene un aire de misterio en cuanto a la posibilidad de futuros hijos en la vida de la pareja.

El nombre del bebé, Rocky Thirteen Barker, ha sido objeto de especulación desde hace meses. En una entrevista previa con su hija Alabama Barker, de 17 años, Travis sugirió el nombre al afirmar que le gustaba "Rocky Thirteen". Esta elección se basa en su admiración por el guitarrista de Suicidal Tendencies, Rocky George, y el número 13, que considera el mejor número de todos los tiempos.

La noticia del embarazo de Kourtney Kardashian se hizo pública en junio, cuando Barker se encontraba en el escenario durante un concierto. La emocionante revelación se realizó a través de un cartel que decía: "Travis, estoy embarazada", haciendo un guiño al icónico video musical de Blink-182, All The Small Things. La pareja compartió un apasionado beso en el escenario después de la sorprendente revelación.

Kourtney y Travis se involucraron sentimentalmente a finales de 2020, después de casi una década de amistad. Hicieron oficial su relación en Instagram en febrero de 2021 y se comprometieron en octubre de ese año. La pareja se casó en un juzgado de Santa Bárbara en mayo de 2022 y celebró una lujosa boda en la mansión de Dolce & Gabbana en Portofino, Italia, una semana después.

Es importante destacar que Kourtney quedó embarazada de forma natural, luego de haber experimentado dificultades con la fecundación in vitro. Después de abandonar el proceso de FIV, la pareja recibió la noticia del embarazo con alegría y gratitud. Kourtney comparte tres hijos con su ex Scott Disick, mientras que Travis Barker tiene dos hijos de su relación anterior con Shanna Moakler. La llegada de Rocky Thirteen Barker será un nuevo capítulo emocionante en la vida de esta pareja llena de amor y creatividad.

Fuente: Tribuna