Yeri Mua cumple su sueño y hace feliz a niños al repartir dulces por 'Halloween'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa y famosa influencer, Yeri Mua volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por ningún escándalo, al contrario por compartir que pudo cumplir su sueño de repartir niños de su comunidad con motivo de Halloween, por lo que las imágenes de inmediato se viralizaron en redes sociales y aplaudieron su acción, así como que al fin pudiera hacer realidad su deseo de dar felicidad a los menores.

Es importante destacar que esto lo quería hacer desde hace algunos años, pero su sueño se vio frustrado por su expareja, quien no tenía fe en que la gente fuera a tocar su puerta para pedirle la famosa calaverita, razón por la que en pleno en vivo le gritó y le dijo que no comprarían más dulces ya que incluso se iban a quedar con los pocos que tenían, por lo que se ha vuelto a difundir ese clip en el que muchos aseguran era evidente su tristeza.

El exnovio de Yeri Mua no creía que fueran niños a su casa | TikTok @btj1219

Sin embargo, esta vez nadie detuvo a la 'Bratz Jarocha' y desde hace algunos días mostró que ya se estaba preparando para estas fechas, por lo que subió fotografías de todas las golosinas que compró para repartir, asegurando entre broma que ahora sí no se iba a limitar hasta que se empalagaran los menores ya que compró varias cajas.

"No hay duda que hay personas que solo nos restan", "Me acuerdo cuando tu ex te rompió tus ilusiones", "No necesito de nadie más para cumplir su deseo", "Qué lindo por ella", "Ahora sí puede borrar ese recuerdo horrible que le hizo pasar el innombrable", fueron algunos de los mensajes que dejaron usuarios en TikTok.

Yeri Mua reparte dulces por 'Halloween' en Veracruz | TikTok @btj1219

También usuarios destacan que desde que la veracruzana está soltera se mira mucho más feliz, además de que no se ha metido en polémicas, aunque algunos se encuentran ilusionados con el 'shippeo' que le hicieron con el creador de contenidos 'Cry', mismo con el que ya realizó algunas colaboraciones e incluso hicieron juntos su propia calabaza de Halloween, por lo que esperan que puedan ir más allá de una amistad.

¿Por qué Yeri Mua terminó con 'El Paponas'?

Fue Brian Villegas quien le rompió las ilusiones a la famosa, pero ya va a cumplir un año de que decidió dejarlo, pues para quienes no lo sabían tuvieron una larga y tóxica relación en la que el engaño y la violencia eran los ingredientes principales, así que después de una de sus tantas infidelidades decidió poner fin, aunque eso destapó muchos pasajes oscuros de su vida como que abortó un bebé de él, pues 'Paponas' presuntamente se lo pidió ya que no se sentía preparado para una responsabilidad así.

Fuente: Tribuna